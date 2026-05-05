Секс-символ 90-х. Ирине Салтыковой — 60

5 мая российской эстрадной певице и актрисе Ирине Салтыковой исполнилось 60 лет. Она родилась в городе Донском Тульской области в 1966 году в семье машиниста и воспитательницы.

В детстве Салтыкова занималась художественной гимнастикой и стала кандидатом в мастера спорта. В 1985-м окончила факультет промышленно-гражданского строительства Новомосковского строительного техникума, а спустя пять — Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики.

В 1988-м стала солисткой группы «Мираж» и проработала в коллективе полгода. В 1995-м записала свой дебютный альбом «Серые глаза», который стал бестселлером. Всего выпустила семь студийных альбомов. В число ее наиболее популярных песен входят «Серые глаза», «Голубые глазки», «Мальчик-недотрога», «Белый шарфик», «Я скучаю по тебе» и другие.

В 1997-м и 2000-м появлялась на обложке журнала Playboy. СМИ называли ее «русской Памелой Андерсон».

Также Салтыкова играла в таких фильмах и сериалах, как «Брат 2» (2000), «Крылья» (2001), «Русский спецназ» (2002), «Провинциалы» (2002), «Пилот международных авиалиний» (2011).

Салтыкова была замужем за певцом Виктором Салтыковым (1987–1995), в браке родилась дочь Алиса (1987), которая начала музыкальную карьеру.

«Самое печальное, что все стареют. И все будут в таком возрасте, и очень скоро. Возраст имеет значение, но не главное. Главное — личность», — говорила певица в интервью изданию Spletnik.

