Плющенко, Туктамышева и Ягудин: главные ученики в карьере 85-летнего Алексея Мишина

8 марта свое 85-летие отмечает легендарный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. В бытность фигуристом он становился чемпионом СССР в паре с Тамарой Москвиной, а также брал серебро чемпионатов мира и Европы.

После окончания карьеры Мишин получил образование инженера, а также закончил аспирантуру Ленинградского института физкультуры им. П. Ф. Лесгафта.

Благодаря такому разностороннему развитию Мишин стал тренером-революционером: он изобрел технические приспособления для подготовки фигуристов, которые активно используются во всем мире.

«Газета.Ru» рассказывает о 10 самых известных учениках легендарного Мишина, которые первыми опробовали на себе инновационные методы Профессора — и добились успеха.