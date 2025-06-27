10 лучших ролей Тоби «Человека-паука» Магуайра

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве актера, дольше всего играющего героя комиксов Marvel, Тоби Магуайру потребовалось всего лишь не играть Питера Паркера около 15 лет — примерно столько прошло между третьим «Человеком-пауком» Сэма Рейми и третьим «Человеком-пауком» Джона Уоттса, где артист вернулся к главному образу в своей карьере. Фильмография Магуайра, однако, не ограничивается лентами о приключениях «дружелюбного соседа» в красно-синем трико. За три с половиной десятилетия в кино актер успел поработать со многими крупными режиссерами — Стивеном Содербергом, Энгом Ли, Базом Лурманом и Кёртисом Хэнсоном. А также заработать скандальную славу азартного покериста — и вместе со своим товарищем Леонардо ДиКаприо стать прототипом «Игрока X» из фильма Аарона Соркина «Большая игра».

27 июня Тоби Магуайр отмечает свой 50-летний юбилей. По этому случаю «Газета.Ru» выбрала десять лучших ролей актера.