На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото
Размер текста
А
А
А

10 лучших ролей Тоби «Человека-паука» Магуайра

Сыгравшему Человека-паука Тоби Магуайру исполнилось 50 лет
,

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве актера, дольше всего играющего героя комиксов Marvel, Тоби Магуайру потребовалось всего лишь не играть Питера Паркера около 15 лет — примерно столько прошло между третьим «Человеком-пауком» Сэма Рейми и третьим «Человеком-пауком» Джона Уоттса, где артист вернулся к главному образу в своей карьере. Фильмография Магуайра, однако, не ограничивается лентами о приключениях «дружелюбного соседа» в красно-синем трико. За три с половиной десятилетия в кино актер успел поработать со многими крупными режиссерами — Стивеном Содербергом, Энгом Ли, Базом Лурманом и Кёртисом Хэнсоном. А также заработать скандальную славу азартного покериста — и вместе со своим товарищем Леонардо ДиКаприо стать прототипом «Игрока X» из фильма Аарона Соркина «Большая игра».

27 июня Тоби Магуайр отмечает свой 50-летний юбилей. По этому случаю «Газета.Ru» выбрала десять лучших ролей актера.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами