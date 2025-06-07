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Shaman и Мизулина, Киркоров с подсолнухом: звезды премии «МУЗ ТВ 2025»

Shaman и Мизулина появились вместе на красной дорожке премии «МУЗ ТВ»

В Москве проходит XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ». Площадкой для ее проведения стала «Live Арена». Ведут церемонию Яна Чурикова, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, MIA BOYKA и Николай Басков.

В программе «Муз-ТВ» — 13 номинаций, неожиданные коллаборации, каверы и саундтреки. На красной дорожке – парад звезд.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) пришел на церемонию в компании главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. «Теперь уже вместе с Екатериной мы работаем на благо России», — пояснил исполнитель.

Сегодня Shaman представит песню «Прямо по сердцу», с которой выступит на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Певица МакSим пришла на красную дорожку босиком, буквально «не жалея ног». «Успех складывается из мелочей», – заявила она журналистам.

Среди других гостей – Григорий Лепс, Лолита, Дмитрий Билан, Сергей Лазарев, Мот, Жасмин.

Пришел на церемонию и народный артист России Филипп Киркоров – он впервые после госпитализации появился на публике. Он улыбался и был в хорошем настроении.

Участники церемонии — в фотогалерее «Газеты. Ru».

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