Как прошел конкурс «Миссис Россия Мира — 2025»

В Москве, в концертном центре «Планета КВН» прошел финал конкурса «Миссис Россия Мира — 2025» (Mrs World Russia 2025). Победительницей стала Александра Хватова из Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится среди замужних женщин, в нем приняли участие 150 женщин со всей страны, ранее победивших в региональных этапах. Это стало рекордом: в 2024 году в финал вышли 119 женщин, а в 2023-м — 83.

Отбор включал несколько этапов, где оценивались не только внешние данные, но и интеллектуальные способности, лидерские качества и социальная активность участниц.

«Одна из главных целей конкурса — показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества, и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину», — отмечается на сайте конкурса.

Победительница Missis World Russia будет представлять Россию на международном финале конкурса Missis World. До момента объявления следующей победительницы она будет нести общественно-социальные функции, связанные с благотворительной, патронатной, культурной и представительской миссией.

Конкурс «Миссис Мира» был организован в 1985 году на базе старейшего и наиболее авторитетного в мире конкурса красоты «Миссис Америка».

В прошлом году победительницей конкурса была признана Динара Саляхова из Казани.