«Живая кукла Элвиса»: Присцилле Пресли — 80

Присцилла Пресли (урожденная Вагнер) родилась в семье летчика. Мужчина погиб в авиакатастрофе, когда его дочери было полгода. Через три года ее мать вышла замуж за офицера ВВС США. В связи со службой отчима семья постоянно переезжала и в итоге оказались в Германии. В новой стране 14-летняя Присцилла пошла на вечеринку, где встретила 24-летнего Элвиса Пресли, который тогда служил в армии. Родители девушки позволили им встречаться, несмотря на разницу в возрасте, однако через несколько месяцев он завершил службу и вернулся в США.

Когда Присцилле было 17 лет, родители разрешили ей переехать к Элвису. По воспоминаниям девушки, она четко следовала всем правилам певца. Он ей указывал, как выглядеть, как себя вести, с кем общаться. Присцилла называла себя живой куклой Элвиса. Она не могла предстать перед ним без укладки, макияжа и красивого платья или костюма.

Пара поженилась 1 мая 1967 года в Лас-Вегасе, а ровно через девять месяцев у них родилась дочь Лиза Мария. Однако после рождения ребенка брак начал постепенно разваливаться. Они изменяли друг другу, им было тяжело общаться. В конце концов Присцилла ушла к тренеру по каратэ и развелась со знаменитым певцом. Однако именно развод помог им наладить общение: они регулярно виделись и вместе воспитывали дочь.

Присцилла начала заниматься своей карьерой: сначала открыла бутик, а затем стала сниматься в кино. После смерти Элвиса бывшая супруга создала в его поместье один из самых популярных музеев в США.

В 2020 году внук Присциллы и Элвиса покончил с собой. В 2023 году неожиданно не стало их дочери. У Присциллы остались три внучки: актриса Райли Кио и сестры-близнецы Харпер Вивьен Энн Локвуд и Финли Аарон Лав Локвуд.