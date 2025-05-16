«Всегда готов!» Какими были пионеры

19 мая 1922 года принято считать днем рождения пионерского движения в СССР, когда II Всероссийская конференция РКСМ одобрила резолюцию «Детское движение».

Название, галстук, девиз «Всегда готов!» и игровые методы воспитания были позаимствованы у скаутов, но дополнены идеологическим содержанием нового советского государства.

К началу 1980-х Всесоюзная пионерская организация насчитывала более 25 миллионов участников. Вступление в пионеры происходило с 9 лет и считалось важным этапом социалистического воспитания. Движение охватывало все школы СССР, имело собственную символику, устав и структуру, включая звенья, отряды и дружины. Центральным органом управления была Центральная пионерская организация имени Ленина при ВЛКСМ.

Суть движения десятилетиями оставалась неизменной — «преданность делу коммунизма». Пионеры маршировали по Красной площади, отдыхали в лагерях, собирали макулатуру, носили значки и штудировали труды классиков марксизма.

После роспуска Всесоюзной пионерской организации День пионерии отмечают в РФ детские организации, сохранившие пионерские традиции. Прием в пионеры на Красной площади у мавзолея Ленина ежегодно организует КПРФ.

Какими были и как менялись пионеры — в фотогалерее «Газеты.Ru» к 103 годовщине организации пионерского движения.