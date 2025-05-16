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«Люби меня по-французски»: Еве Польне — 50

Экс-солистке «Гостей из будущего» Еве Польне исполнилось 50 лет

Певица, композитор и солистка поп-группы «Гости из будущего» Ева Польна родилась в Ленинграде. После школы поступила в Институт культуры, но училась не на певицу, а на библиотекаря-библиографа.

В 1994 году вошла в состав петербургской рэп-группы «А-2» в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки, а спустя два года получила предложение от Юрия Усачева присоединиться к «Гостям». Вместе они выпустили девять студийных альбомов и два сборника. При этом Польна — автор всех песен, исполняемых коллективом. Популярность им принесла композиция «Беги от меня».

С 2009 года Польна развивает сольную карьеру. В ее копилке — девять «Золотых граммофонов» и другие награды.

В 2005 году певица стала мамой, отцом ее дочери Эвелин стал вокалист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. В 2007-м родила вторую дочь — Амалию — от бизнесмена Сергея Пильгуна.

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