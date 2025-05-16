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Разбитое сердце, мафиози и песня из сауны. Кадры «Евровидения — 2025»

В финале «Евровидения» победил австрийский певец JJ, набравший 436 голосов

17 мая в Базеле (Швейцария) прошел финал музыкального конкурса «Евровидение». Как и в прошлые годы, Россия в нем не участвовала, однако участвовал фаворит русскоязычной публики эстонский певец Томми Кэш. Он занял третье место с песней Espresso Macchiato про стереотипных любителей эспрессо, которые «потеют, как мафиозо».

Лидером конкурса считали шведскую группу KAJ с песней про сауну, но в итоге они даже не вошли в тройку (оказавшись на четвертом месте). Победил в конкурсе 24-летний австрийский артист JJ (Йоханнес Пич) с песней Wasted Love.

«Эта песня идеально отражает мой опыт безответной любви. Есть уникальный вид разбитого сердца, когда ты имеешь так много любви, которую хочешь отдавать, но ей негде приземлиться. Такое ощущение, будто плывешь по морю на хрупком бумажном кораблике», — рассказал JJ.

На втором месте — израильская певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение ХАМАС 7 октября 2023 года. Во время ее выступления с песней New Day Will Rise («Взойдет новый день») в зале появился палестинский флаг, а также раздавались неодобрительные крики. Артистка признавалась, что перед выступлением провела несколько репетиций с имитацией освистывания — чтобы быть к этому готовой.

Кадры с «Евровидения — 2025» — в галерее «Газеты.Ru».

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