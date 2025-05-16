На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Ни в чем не раскаиваюсь». 75 лет со дня рождения Новодворской

Валерии Новодворской исполнилось бы 75 лет

Будущая оппозиционерка, правозащитница, журналистка и основательница либеральной партии «Демократический союз» Валерия Новодворская родилась 17 мая 1950 года в белорусском городе Барановичи.

Уже в 19 лет ее впервые арестовал КГБ по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде (ст. 70 УК РСФСР). В последующие годы она была неоднократно судима за диссидентскую деятельность.

«Я сажусь и пишу, что, во-первых, продолжу антисоветскую деятельность, во-вторых, ни в чем не раскаиваюсь, в-третьих (я была настолько испугана), что даже в некоторых случаях считаю легитимными акты террора по отношению к товарищам из Политбюро, из ЦК КПСС. Я просто не знала, что еще такое написать, чтобы меня не выпускали...», – вспоминала Новодворская об одном из арестов.

В середине 1980-х она присоединилась к пацифистской группе «Доверие». В мае 1988-го стала одним из учредителей первой в Советском Союзе оппозиционной политической партии — «Демократического союза», где отвечала за либерально-демократическое течение. Одной из первых поддержала указ Бориса Ельцина №1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета.

Валерия Ильинична умерла 12 июля 2014 года, похоронена на Донском кладбище в Москве.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами