«Ни в чем не раскаиваюсь». 75 лет со дня рождения Новодворской

Будущая оппозиционерка, правозащитница, журналистка и основательница либеральной партии «Демократический союз» Валерия Новодворская родилась 17 мая 1950 года в белорусском городе Барановичи.

Уже в 19 лет ее впервые арестовал КГБ по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде (ст. 70 УК РСФСР). В последующие годы она была неоднократно судима за диссидентскую деятельность.

«Я сажусь и пишу, что, во-первых, продолжу антисоветскую деятельность, во-вторых, ни в чем не раскаиваюсь, в-третьих (я была настолько испугана), что даже в некоторых случаях считаю легитимными акты террора по отношению к товарищам из Политбюро, из ЦК КПСС. Я просто не знала, что еще такое написать, чтобы меня не выпускали...», – вспоминала Новодворская об одном из арестов.

В середине 1980-х она присоединилась к пацифистской группе «Доверие». В мае 1988-го стала одним из учредителей первой в Советском Союзе оппозиционной политической партии — «Демократического союза», где отвечала за либерально-демократическое течение. Одной из первых поддержала указ Бориса Ельцина №1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета.

Валерия Ильинична умерла 12 июля 2014 года, похоронена на Донском кладбище в Москве.