Шейк, Хадид, Клум и другие звезды на красной дорожке в Каннах

13 мая во Франции начался 78-й Каннский кинофестиваль.

На этот раз в конкурсной программе представлены 22 фильма. Ожидается несколько ярких премьер: «Миссия невыполнима: последняя расплата» режиссера Кристофера Маккуорри с Томом Крузом в главной роли, а также «Финикийская схема» Уэса Андерсона, «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова, «Эддингтон» Ари Астера, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, режиссерские дебюты Скарлетт Йоханссон, Кристен Стюарт и Харриса Дикинсона.

Леонардо Ди Каприо на открытии 78-го Каннского кинофестиваля вручил «Золотую пальмовую ветвь» Роберту Де Ниро.

«Сегодня для меня большая честь отдать дань уважения человеку, который для меня и целого поколения был образцом для подражания», — заявил Ди Каприо.

Во главе жюри основного конкурса встанет французская актриса Жюльетт Бинош. Вместе с ней номинации будут распределять режиссеры Хон Сан Су, Карлос Рейгадас и Паял Кападиа, актеры Джереми Стронг, Холли Берри, Альба Рорвахер, а также писатель Лейла Слимани.

В этом году Каннский кинофестиваль впервые за всю свою историю ввел правила дресс-кода для красной премьерной дорожки.

Так, «из соображений приличия» запрещена нагота. Кроме того, не допускаются «объемные наряды с большим шлейфом, которые мешают нормальному потоку движения гостей и усложняют рассадку в зале». Нарушителей не допустят как на красную дорожку, так и в другие зоны фестиваля.

Как пишет The Washington Post, новый дресс-код «поверг стилистов знаменитостей в анафилактический шок».

Каннский фестиваль проводится с 1946 года традиционно в мае, собирая элиту кинематографа со всего мира. Главный приз, «Золотая пальмовая ветвь», остается одной из самых престижных кинопремий. Единственная отечественная картина, удостоенная этой награды — военная драма «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова (1958 год).