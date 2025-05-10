Антихрист, музыкант, благотворитель: Боно из U2 — 65

Фронтмен и один из создателей ирландской рок-группы U2 Пол Дэвид Хьюсон родился в 1960 году в Дублине. Отец будущего музыканта работал на почте, а мать была домохозяйкой. В детстве Боно был «чертовски раздражающим ребенком» — очень любопытным и непоседливым, всегда задающим много вопросов, за что в кругу семьи его прозвали Антихристом.

Музыкой Хьюсон начал увлекаться еще в школе: вместе с друзьями он играл в уличной группе Lypton Village и тогда же получил свой псевдоним. Его полная версия звучала как Bono Vox of O'Connell Street (хороший голос улицы О'Коннелл).

В 1976-м образовались U2. В состав новой группы вошли Лоренс Маллен-младший, Боно, басист Адам Клейтон, гитарист Дэвид Эванс и друзья Маллена, которые позже покинули коллектив. С тех пор U2 выступали вчетвером. В 2004-м группа попала на 22 строчку в рейтинге «50 лучших артистов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, а в 2005-м — в «Зал славы рок-н-ролла». На данный момент U2 являются рекордсменами по количеству завоеванных премий «Грэмми» среди всех музыкальных коллективов — у ирландской группы их 22.

Еще одной страстью Боно, помимо музыки, является благотворительность. Во время войны на Балканах Хьюсон вместе с итальянским оперным певцом Лучано Паваротти организовал несколько благотворительных концертов. Кроме этого, он участвовал в благотворительных акциях по борьбе со СПИДом и помощи жертвам терактов 11 сентября 2001 года в США, а также сотрудничал с Greenpeace и Amnesty International. Организовывал Боно и собственные благотворительные проекты, такие как DATA, Product Red и Live 8.

Сейчас музыкант редко появляется в медиапространстве. Однако несмотря на это, U2 продолжают выпускать музыку. Последний альбом группы Songs of Surrender, включающий в себя перезаписанные и переосмысленные версии 40 песен коллектива, вышел в 2023 году.