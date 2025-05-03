«Делаю серьезные вещи с несерьезным лицом». Иде Галич – 35

Российская телеведущая, певица и блогер Ида Галич родилась 3 мая 1990 года в семье военного и медсестры. Из-за карьеры отца семья постоянно переезжала: разные периоды детства Ида провела во Владикавказе, Омске, Буденновске и Санкт-Петербурге. В итоге — осели в Москве. А уже в 2011 году девушка стала участницей команды КВН «Осенний поцелуй», что принесло ей первую популярность.

«У меня был договор с родителями, что я закончу торгово-экономический и могу делать все, что хочу. А когда я его закончила, то узнала, что второе образование платное, а 150 тыс. в год у меня тогда не было возможности платить. Поэтому я через КВН пытаюсь стать артисткой», – вспоминала она позже в интервью.

В 2016 году Галич начала вести блог, в котором публиковала короткие ролики, часть из них были сняты в сотрудничестве с другой популярной блогершей — Настей Ивлевой. В 2020-м Ида вошла в топ-3 рейтинга самых богатых российских блогеров, составленного журналом Forbes. Ее доходы от рекламы достигли $0,85 млн.

«Я вся такая смешливая юмористка, неловкая. Я делаю серьезные проекты, но через свою призму. Делаю серьезные вещи с несерьезным лицом», – признавалась она.

Также у Галич есть свой YouTube-канал, на котором выходили шоу «1−11», «Есть вопросики» и «Я пережила». В 2023 году она снялась в комедийной ленте Виталия Дудки «Юра дворник».

Галич в разводе, у нее есть сын. В январе 2025-го объявила о помолвке с бизнесменом Олегом Ледвичем, а чуть позже сообщила, что готовится стать матерью во второй раз.