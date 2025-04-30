Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Парад Победы — 2025: как прошла вторая репетиция

В Москве прошла вторая репетиция парада Победы — 2025

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади в Москве 9 мая. Начало — в 10:00, завершение — к полудню. Доступ на трибуны будет только по именным приглашениям, однако москвичи и туристы смогут наблюдать прохождение техники во время репетиций.

Второе учебное прохождение состоялось во вторник, 29 апреля. Следующие репетиции запланированы на 3 и 7 мая.

В параде участвуют пешие колонны и механизированная техника. Также в шествии будут задействованы подразделения из 19 дружественных государств. Основные тренировки проходят в подмосковном Алабино, а в Москве техника дислоцируется в районе Нижних Мневников, откуда движется к Красной площади.

Маршруты движения

Традиционный маршрут остается неизменным: техника движется по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, через Триумфальную площадь, по Тверской улице, затем через Манежную площадь на Красную. Обратный путь проходит через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, Моховую, Новый Арбат и возвращается в Нижние Мневники.

Авиационные пролеты лучше всего видно с Кремлевской и Софийской набережных, а также на Ленинградском шоссе и у Белорусского вокзала. Репетиции на Красной площади проходят в позднее вечернее время.

Движение техники и ограничения

В 2025 году временная стоянка боевых машин организована в районе Печатников, рядом с заводом «Москвич». Отсюда колонны проследуют по Шоссейному проезду и Волгоградскому проспекту до Таганской площади, затем повернут на Садовое кольцо в сторону Проспекта Мира.

Движение транспорта будет ограничено:

3 мая — на Волгоградском проспекте, Садовом кольце и Таганской площади с 16:30 до 19:00; на ряде набережных и улиц с 17:30 до окончания репетиции;

7 мая — с 5:00 до 8:00 и с 05:30 до завершения мероприятий на центральных улицах.

Возвращаться техника будет после 22:30 3 мая и после 12:00 7 мая.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами