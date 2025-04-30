Парад Победы — 2025: как прошла вторая репетиция

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади в Москве 9 мая. Начало — в 10:00, завершение — к полудню. Доступ на трибуны будет только по именным приглашениям, однако москвичи и туристы смогут наблюдать прохождение техники во время репетиций.

Второе учебное прохождение состоялось во вторник, 29 апреля. Следующие репетиции запланированы на 3 и 7 мая.

В параде участвуют пешие колонны и механизированная техника. Также в шествии будут задействованы подразделения из 19 дружественных государств. Основные тренировки проходят в подмосковном Алабино, а в Москве техника дислоцируется в районе Нижних Мневников, откуда движется к Красной площади.

Маршруты движения

Традиционный маршрут остается неизменным: техника движется по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, через Триумфальную площадь, по Тверской улице, затем через Манежную площадь на Красную. Обратный путь проходит через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, Моховую, Новый Арбат и возвращается в Нижние Мневники.

Авиационные пролеты лучше всего видно с Кремлевской и Софийской набережных, а также на Ленинградском шоссе и у Белорусского вокзала. Репетиции на Красной площади проходят в позднее вечернее время.

Движение техники и ограничения

В 2025 году временная стоянка боевых машин организована в районе Печатников, рядом с заводом «Москвич». Отсюда колонны проследуют по Шоссейному проезду и Волгоградскому проспекту до Таганской площади, затем повернут на Садовое кольцо в сторону Проспекта Мира.

Движение транспорта будет ограничено:

3 мая — на Волгоградском проспекте, Садовом кольце и Таганской площади с 16:30 до 19:00; на ряде набережных и улиц с 17:30 до окончания репетиции;

7 мая — с 5:00 до 8:00 и с 05:30 до завершения мероприятий на центральных улицах.

Возвращаться техника будет после 22:30 3 мая и после 12:00 7 мая.