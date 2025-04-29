«На экране мне все в себе не нравится». Ларисе Удовиченко — 70

29 апреля народной артистке России Ларисе Удовиченко исполнилось 70 лет. Она родилась в 1955 году в Вене в семье военного врача, после завершения службы отца семья перебралась в Одессу. Мать актрисы умерла, когда Удовиченко училась в институте, отец ушел из жизни несколько лет спустя.

В детстве Лариса Удовиченко занималась гимнастикой и ходила в театр. В девятом классе поступила в народную студию киноактера при Одесской киностудии, где режиссер Александр Павловский заметил ее и пригласил на главную роль школьницы Людмилочки в фильме «Счастливый Кукушкин». Эта работа стала дебютной для артистки. Первую взрослую роль она сыграла в 1974 году (фильм «Дочки-матери»).

В 1976-м Удовиченко окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1976 по 1993 годы служила в Театре-студии киноактера.

Всего снялась более чем в 120 фильмах, популярность ей принесла роль Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя». Как-то журналисты спросили у актрисы, похожа ли она в жизни на своих острохарактерных героинь.

«Что вы! Совершенно другая. Флегматичная, стеснительная, даже ленивая. Дочка мне часто говорит: «Мама, ты такой тормоз»… Но играла бой-баб и не понимаю, откуда в себе это находила. Есть люди — вожаки по своей природе, я же не лидер. На экране мне тоже все в себе не нравится. Думаю — зачем повернулась, с такой интонацией сказала? Нужно по-другому, но уже ничего не переделать. За плечами свыше 120 картин — и в них вся моя жизнь», — ответила она.

Удовиченко трижды была замужем: первый брак был фиктивным (с Александром Панкратовым-Черным), затем вышла замуж за кинорежиссера Андрея Эшпая, затем была замужем за пианистом и бизнесменом Геннадием Болгариным. У Ларисы Удовиченко есть дочь Мария, она училась в РАТИ и снялась в комедии «Шуб-баба Люба!» (сыграла Катю).