Чадов, Дюжев, Астахов: кто пришел на закрытие ММКФ

В столице завершил свою работу 47-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие с выходом гостей и участников фестиваля на «красную дорожку» прошло в столичном кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади.

За неделю гости ММКФ увидели более 200 картин из 50 стран мира. За звание лучшей ленты боролись 13 фильмов, включая один российский.

Лучшим фильмом ММКФ-2025 стала индийская картина «Элизиум» режиссера Прадипа Курба, ей же досталась статуэтка за лучшую режиссерскую работу.

Драма «Мужу привет» режиссера Антона Маслова получила Серебряного Святого Георгия за лучший фильм конкурса «Русские премьеры».

Фильм «Танец пчелы» (Bumblebee) режиссера Фон Кортисо (Испания) получил Серебряного Святого Георгия как лучший в конкурсе короткометражного кино.

Актер Евгений Цыганов награжден Серебряным Святым Георгием за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Семейное счастье» режиссера Стаси Толстой.

Актриса Мария Родриго Сото получила Серебряного Святого Георгия за лучшее исполнение женской роли в фильме «Дом в огне» (A House on Fire) режиссера Дани де ла Орден (Испания).

Фильм «Эвакуация» казахстанца Фархата Шарипова получил специальный приз жюри.

Приз зрительских симпатий забрала картина «Двое в одной жизни, не считая собаки» российского режиссера Андрея Зайцева.

В жюри основного конкурса 47 ММКФ входили режиссер Луис Миньярро (Испания), актриса и продюсер Бошра (Египет, Великобритания), режиссер Алексей Герман-младший (Россия), актер Джон Робинсон (США), режиссер Корнел Георгицэ (Румыния, Франция) и актриса театра и кино Марьяна Спивак (Россия).

На церемонии закрытия ММКФ-2025 были замечены режиссеры Алексей Учитель и Егор Кончаловский, актеры Дмитрий Дюжев, Алексей Чадов, Анна Снаткина, Людмила Артемьева, балерина Анна Тихомирова, певица Юлия Паршута, сенатор Алексей Пушков, адвокат Павел Астахов и стендап-комик Евгений Чебатков. Всех их вы можете увидеть в фотогалерее «Газеты.Ru».