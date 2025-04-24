Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Чадов, Дюжев, Астахов: кто пришел на закрытие ММКФ

ММКФ-2025 завершил работу

В столице завершил свою работу 47-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие с выходом гостей и участников фестиваля на «красную дорожку» прошло в столичном кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади.

За неделю гости ММКФ увидели более 200 картин из 50 стран мира. За звание лучшей ленты боролись 13 фильмов, включая один российский.

Лучшим фильмом ММКФ-2025 стала индийская картина «Элизиум» режиссера Прадипа Курба, ей же досталась статуэтка за лучшую режиссерскую работу.

Драма «Мужу привет» режиссера Антона Маслова получила Серебряного Святого Георгия за лучший фильм конкурса «Русские премьеры».

Фильм «Танец пчелы» (Bumblebee) режиссера Фон Кортисо (Испания) получил Серебряного Святого Георгия как лучший в конкурсе короткометражного кино.

Актер Евгений Цыганов награжден Серебряным Святым Георгием за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Семейное счастье» режиссера Стаси Толстой.

Актриса Мария Родриго Сото получила Серебряного Святого Георгия за лучшее исполнение женской роли в фильме «Дом в огне» (A House on Fire) режиссера Дани де ла Орден (Испания).

Фильм «Эвакуация» казахстанца Фархата Шарипова получил специальный приз жюри.

Приз зрительских симпатий забрала картина «Двое в одной жизни, не считая собаки» российского режиссера Андрея Зайцева.

В жюри основного конкурса 47 ММКФ входили режиссер Луис Миньярро (Испания), актриса и продюсер Бошра (Египет, Великобритания), режиссер Алексей Герман-младший (Россия), актер Джон Робинсон (США), режиссер Корнел Георгицэ (Румыния, Франция) и актриса театра и кино Марьяна Спивак (Россия).

На церемонии закрытия ММКФ-2025 были замечены режиссеры Алексей Учитель и Егор Кончаловский, актеры Дмитрий Дюжев, Алексей Чадов, Анна Снаткина, Людмила Артемьева, балерина Анна Тихомирова, певица Юлия Паршута, сенатор Алексей Пушков, адвокат Павел Астахов и стендап-комик Евгений Чебатков. Всех их вы можете увидеть в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«У нас есть крайний срок»: США поставят России новое условие по Украине
Bloomberg: США хотят добиться от РФ признания права Киева на собственную армию
Британия передумала отправлять войска на Украину. Военная операция, день 1156-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1156-й день
На пороге войны: что происходит с Индией и Пакистаном?
NYT: Пакистан и Индия находятся на грани войны из-за теракта
ВСУ попытались атаковать Крым и Белгородскую область
Назван лучший нападающий в истории чемпионата Англии
Трамп рассказал, как давит на Россию по украинскому вопросу
Спасатели не смогли начать тушение храма в Белгородской области из-за ВСУ
Новости и материалы
Джокович допустил, что может стать тренером Медведева
Economist вынес на обложку отсчет окончания срока президентства Трампа
17-летняя Андреева заявила, что ее юные годы закончились
Госдеп США отверг претензии о том, что Вашингтон много требует от Киева
В Иркутской области два брата спалили баню, играя со спичками
В Италии перенесли футбольный матч из-за смерти врача
Храмовый комплекс Новый Иерусалим загорелся из-за атаки ВСУ
Российский подросток устроил дома обыск и отдал мошенникам почти миллион рублей
В США начали продавать бейсболки с надписью «Трамп 2028»
Индия заблокировала течение Инда в сторону Пакистана
«Химки» заняли четвертое место по посещаемости в РПЛ
В США рассказали о самом близком советнике Джей Ди Вэнса
Минтранс решил установить воздушное пространство для гражданских дронов
Подтверждена связь между плохим сном и лишним весом
Ученые выяснили, почему утренние инфаркты опаснее
Польша планирует возобновить производство танков
В Татарстане спасли ребенка, которому колпачок от ручки перекрыл часть легкого
В Эквадоре футболист спрятался под кроватью, когда похищали его семью
Все новости
«Радиостанция Судного дня» передала девять новых сообщений
В Москве нашли пропавшего по дороге в школу семилетнего мальчика
Жестоко избитый в московской школе подросток записал видео и рассказал об операции
«Занесли в подъезд абсолютно голую»: в Иваново группа мигрантов изнасиловала девушку
Задержание мигрантов, насиловавших девушку в Иваново, попало на видео
«Фактически смертный приговор». Почему Зеленский тормозит мирные переговоры
Экс-нардеп Олейник: Зеленский боится мира из-за грозящих выборов
«Листок бумаги без какой-либо силы»: Италия отказалась исполнять ордер МУС на арест Путина
Италия не приняла мер по исполнению ордера МУС на арест Путина
Малахов, Сафронов и князь Романов: кто пришел на прощание с Церетели
«За это не убивают же»: в Подмосковье застрелили женщину из-за шума на детской площадке
В Подольске неизвестный застрелил женщину во время драки из-за шума
Звания лишили, на СВО не вернули. Экс-генерала Попова приговорили к пяти годам колонии
Экс-генерала Попова приговорили к пяти годам колонии по делу о мошенничестве
«Маршем дойти до Владивостока». Как может выглядеть война России и Европы
Полковник Ходаренок: конфликт Европы с РФ выльется в крупномасштабную войну
«Было шумно». Маск разругался с главой минфина США в присутствии Трампа
Маск разругался с Бессентом на виду у Трампа и Мелони
В Европе готовятся к войне с Россией: Шойгу рассказал о планах и целях Запада
Шойгу заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию
«Подходят с автоматами и требуют сесть в машину». Турист из России побывал в гостях у талибов
Россиянин 15 дней путешествовал по Афганистану автостопом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами