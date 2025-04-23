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Малахов, Сафронов и князь Романов: кто пришел на прощание с Церетели

Прощание со скульптором Церетели проходит в храме Христа Спасителя

23 апреля в столичном храме Христа Спасителя прощаются со скульптором Зурабом Церетели. Художник участвовал в оформлении храма: воссоздал несколько крестов, врат и большие люстры. Близкие, друзья и коллеги приносят с собой подсолнухи – любимые цветы Церетели.

Церемонию посетили дочь Церетели Елена, внук Василий, а также фактическая супруга – искусствовед Татьяна Кочемасова. Пара прожила вместе с 2004 года, но не узаконила свои отношения. Проститься со скульптором пришли художник Александр Пономарев, телеведущий Андрей Малахов, галерист Марина Лошак, художник Василий Нестеренко. Президент России Владимир Путин отправил венок.

Церетели скончался в ночь на 22 апреля в окружении близких. У скульптора остановилось сердце. Его похоронят в грузинском Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей рядом с супругой.

Церетели — автор Монумента Победы (Москва), памятников «Добро побеждает Зло» (Нью-Йорк), «Разрушить стену недоверия» (Лондон), «В ознаменование 300-летия российского флота» (памятник Петру I, Москва). На станциях столичного метро «Парк Победы» и «Трубная» расположены мозаики скульптора.

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