Умер Зураб Церетели

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни, рассказал его помощник Сергей Шагулашвили. Решение о дате и месте прощания и похорон примут позже.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности «живописец-монументалист», после чего работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, затем стал худруком и председателем монументальной секции Союза художников Грузии, а в 1968-м его назначили главным художником курортов Грузии.

Церетели работал над дизайнерским оформлением Дома кино в Москве, в течение 10 лет был главным художником МИД Советского Союза, а в 1979-м его избрали членом-корреспондентом Академии художеств СССР. В 1980 году его назначили главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.

С 1992 года Церетели оставался бессменным президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, в 1997-м стал президентом Российской академии художеств. В 2001 году в Москве открыли музейно-выставочный комплекс «Галерея искусств Зураба Церетели», а спустя два года Церетели дали российское гражданство.

Церетели создал множество уникальных памятников в России и мире, среди которых скульптурная композиция «Дерево Сказок» в Московском зоопарке, 98-метровый памятник Петру Великому в Москве, композиции «Счастье детям всего мира» (Брокпорт, США), «Добро побеждает зло» (Нью-Йорк), «Рождение нового человека» (Севилья), памятники Николаю Гоголю (Рим), Святителю Николаю Чудотворцу (Бари).