В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня. В 2025 году оно произошло 19 апреля, в Великую субботу, за день до Пасхи.

Схождение огня считается одним из главных чудес в христианской традиции. По преданию, оно происходит в месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос — в храме Гроба Господня, освященном в 335 году. За время своего существования храм многократно перестраивался и сейчас находится в совместном ведении армянской, греческой православной, католической, коптской, сирийской и эфиопской церквей.

Официального толкования происхождения огня церковь не дает. Однако часть духовенства указывает, что пламя зажигается вручную, но именно молитва делает его священным и символически значимым для миллионов верующих.

В Россию в этом году благодатный огонь привезет делегация Фонда Андрея Первозванного. В Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Кроме того, огонь привезут в Белгород, Брянск и Курск.