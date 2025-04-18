Девушка из серебра. Елене Темниковой — 40

Елена Темникова родилась 18 апреля в Кургане в семье водителя и пекаря. Она начала заниматься музыкой в четыре года, а в подростковом возрасте стала активно развивать свои вокальные данные. В 2002 году певица победила в региональном музыкальном конкурсе, после чего поехала на финал в Москву и взяла главный приз.

Через год Темникова прошла отбор в «Фабрику звезд». На проекте она записала несколько песен. Однако ей не удалось обойти Полину Гагарину — она заняла только третье место. За «Фабрикой звезд» последовал «Последний герой». После этого шоу певица подписала контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Он хотел создать женскую группу Serebro, куда и вошла Темникова.

Считается, что название проекта выбрал сам Фадеев, так как серебро означает благородство и способность к исцелению.

В 2007 году девушки уже поехали на «Евровидение» и заняли там третье место. После этого песни группы стали популярны в Европе. В 2014 году Темникова решила уйти из проекта по состоянию здоровья. Она занялась бизнесом и благотворительностью, но через какое-то время вернулась на эстраду, начав сольную карьеру.

В 2017 году Темникова выступила на концерте, посвященному присоединению Крыма. На Украине осудили действия певицы, люди выходили на протесты против проведения ее концертов в стране. В 2022 году Темникова высказалась резко против СВО и с семьей уехала за границу. Однако вскоре они тихо вернулись в РФ. В 2023 году МУЗ ТВ замазал певицу на кадрах документального фильма о «Фабрике звезд».