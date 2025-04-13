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«Отрывается по полной и делает, что хочет»: Ирине Хакамаде — 70

Экономист, журналистка и экс-политик Ирина Хакамада отмечает 70-летие

Российский экономист, журналистка и политик Ирина Хакамада родилась в 1955 году в семье эмигрировавшего японского коммуниста Муцуо Хакамады и учительницы английского языка Нины Синельниковой. Сама Хакамада, вспоминая о своем детстве, рассказывала, что все было плохо.

«Я была жутко несчастна. Поддержки от родителей практически не было: отец — японец, по-русски то плохо говорил и понимал, а мама, школьная учительница, работала с утра до ночи. Я знала, что мне опереться не на кого», — говорила она в интервью.

После окончания школы Хакамада отучилась на факультете экономики и права в Университета дружбы народов, а затем защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на экономическом факультете МГУ. В 1983 году получила ученое звание доцента по специальности «политическая экономия».

В разные годы Ирина Хакамада занималась научной, предпринимательской, благотворительной деятельностью, а также политикой. Она трижды избиралась в Госдуму и участвовала в президентских выборах 2004 года, на которых заняла четвертое место.

За плечами Ирины Хакамады четыре брака. «Четыре брака — это много, но не страшно, бывает еще больше. Самое главное, я каждый раз любила», — отмечала она и признавалась, что все четыре раза была инициатором разрыва.

В последние годы Хакамада пишет книги, читает лекции и выступает на мероприятиях, причем не только как спикер, но и иногда как диджей: 15 февраля Хакамада выступала на вечеринке в отеле Savoy.

«Взрослая женщина отрывается по полной и делает, что хочет. Она свободный человек. Она смогла вовремя уйти из политики, пересобрать себя и теперь живет так, как нравится ей, а не вам», — комментировала ситуацию Ксения Собчак.

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