Кармен на льду: Татьяне Навке – 50

Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске. На занятия фигурным катанием ее вдохновили выступления Елены Водорезовой. Впервые Навка вышла на лед в пятилетнем возрасте, танцами на льду стала заниматься с 12 лет. Год спустя переехала в Москву, где стала заниматься у Натальи Дубовой и танцевать в паре с Самвелом Гезаляном, в 1991 году этот дуэт вошел в сборную СССР.

В 1996 году встретила тренера Александра Жулина, именно он через два года сделал партнером Навки Романа Костомарова. В сезоне-1999/2000 Костомаров временно катался с будущей певицей Анной Семенович. А Навка в 2000 году вышла замуж за Жулина и в том же году родила дочь. После этого дуэт Навка – Костомаров воссоединился и продолжил танцевать под руководством Жулина. Кульминацией карьеры Татьяны и Романа стала победа на Олимпийских играх – 2006 в Турине, славу им принес номер под музыку из оперы «Кармен». После Турина спортсмены завершили карьеру.

В 2010 году Навка и Жулин объявили о разводе, вскоре после этого стало известно, что ее связывают отношения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. В августе 2014 года в этом союзе родилась дочь, а через год состоялась свадьба Навки и Пескова.

После завершения карьеры Татьяна продолжила выступления с показательными номерами и в ледовых шоу, позже она стала самостоятельно организовывать ледовые шоу. 50-летний юбилей она отмечает большой праздничной программой с участием звезд российского фигурного катания – Камилы Валиевой, Алины Загитовой, Романа Костомарова Алексея Ягудина и других.