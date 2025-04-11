Прощание с Пашей Техником: давка, истерика фанаток и автозаки

В столичном храме Петра и Павла в Лефортово идет прощание с музыкантом Пашей Техником, который умер 4 апреля в Таиланде. Родственники музыканта попросили поклонников воздержаться от использования на прощании символики, которая относится к его творческой деятельности. Один молодой человек все же пришел в маске гориллы (в такой когда-то выступал Техник).

Фанаты начали собираться у храма с самого утра. На территории всем не хватило места, поэтому очередь растянулась на ближайшие улицы. Однако желающих проститься было так много, что в конце концов они перекрыли автомобильное движение, заняв проезжую часть. Кто-то даже попытался перелезть через забор храма.

«Паша Техник!» – скандируют фанаты и поднимают вверх красные гвоздики. Была устроена давка, несколько фанаток в истерике вывели силовики, начались задержания.

На прощание приехал друг Техника Лука Сафронов (он помог с организацией и оплатил место на кладбище), бывшая жена Ева Карицкая, менеджер Марк Яровный.

«Будет белоснежный, роскошный гроб, много белых цветов, будет все светлое, белое, чистое — такая на самом деле была его душа, когда он не изменял свое сознание. Будет эта доброта и чистота», – рассказал о похоронах Лука Сафронов.

В последний путь Техник отправится на «Кадиллаке». Его похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, там лежат его родственники. Близкие смогли договориться, чтобы рэпера похоронили в любимых брендах: дорогих кроссовках, рубашке Burberry, штанах Stone Island. Также рядом с ним будет кепка.