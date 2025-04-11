11 апреля 2025, 15:02
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Оззи Осборн, Ларс фон Триер и Майкл Джей Фокс: звезды с болезнью Паркинсона
планирует выйти на сцену стадиона Villa Park вместе с другими участниками Black Sabbath.
Однако спустя всего несколько дней после анонса мероприятия СМИ написали о резком ухудшении здоровья Осборна: , заболевание прогрессирует, из-за чего музыкант больше не может ходить: «Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Ее нельзя стабилизировать. Она поражает разные части тела, у него пострадали ноги».
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по словам супруги артиста
своей новой картины и в ближайшие месяцы приступит к съемкам.
В феврале 2025 года стало известно, что режиссера экстренно госпитализировали в связи с ухудшением состояния на фоне прогрессирующей болезни Паркинсона. По словам его представителя, в клинике фон Триеру стало лучше, но он должен быть под постоянным присмотром врачей, так как нуждается . в специализированном уходе
По данным , летом 2025 года Ларс фон Триер все же приступит к съемкам своего нового фильма с рабочим названием «После».
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The Independent
фильм «Неизменный: Майкл Джей Фокс», в котором актер откровенно рассказал о своей жизни и ежедневной борьбе с болезнью. В частности, он пожаловался, что ему сложно передвигаться без посторонней помощи, а из-за проблем с моторикой он часто спотыкается и падает: «Гравитация — страшная штука. Даже с высоты моего роста очень больно падать. Но если у тебя Паркинсон, ты постоянно падаешь».
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принял участие в Московской неделе моды, где представил новую коллекцию.
С этого момента Зайцев, пусть и в инвалидном кресле, стал чаще появляться на публике, а в марте 2023 года с размахом отметил 85-летний юбилей. 30 апреля того же года кутюрье доставили в больницу с внутренним кровотечением, а всего через несколько часов он скончался в реанимации.
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интервью он признался: «Всю жизнь я болел — простудой, гриппом — и все проходило. Это — не пройдет. С этим нужно научиться жить».
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призналась, чего боится больше всего: «Я молюсь, чтобы Бог не лишил меня рассудка. Больше всего прошу его, чтобы не стать идиоткой!»
В феврале 2020 года актриса рассказала, что посетила один из прогрессивных медицинских центров в Израиле, но врач отказал ей в операции. В последних Нина Ургант признавалась, что чувствует себя все хуже из-за постоянных болей в позвоночнике, которые практически не купируются лекарствами, а в декабре 2021 года народная артистка РСФСР скончалась на 93-м году жизни.
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интервью
по его словам, неплохо платили, а деньги нужны были актеру для того, что оплачивать сиделку и покупать дорогостоящие лекарства.
В 2019 году Гафт попал в больницу с инфарктом, а в декабре 2020-го умер от последствий нарушения кровоснабжения мозга.
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Болезнь Паркинсона — неизлечимое нейродегенеративное заболевание, вызывающее целый ряд тяжелых симптомов: от дрожи и скованности движений до проблем с координацией и речью. По оценкам экспертов, сегодня с этим диагнозом живут более 10 миллионов человек, в числе которых всемирно известные актеры, музыканты и режиссеры.
Кто из знаменитостей продолжает бороться с болезнью Паркинсона, а чьи жизни она уже забрала — в фотогалерее «Газеты.Ru».