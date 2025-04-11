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Оззи Осборн, Ларс фон Триер и Майкл Джей Фокс: звезды с болезнью Паркинсона

11 апреля в мире отмечается день борьбы с болезнью Паркинсона
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Болезнь Паркинсона — неизлечимое нейродегенеративное заболевание, вызывающее целый ряд тяжелых симптомов: от дрожи и скованности движений до проблем с координацией и речью. По оценкам экспертов, сегодня с этим диагнозом живут более 10 миллионов человек, в числе которых всемирно известные актеры, музыканты и режиссеры.

Кто из знаменитостей продолжает бороться с болезнью Паркинсона, а чьи жизни она уже забрала — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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