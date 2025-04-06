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На Москву обрушился мощный снегопад

В Москве утром 6 апреля выпал снег

Снег в столицу принес циклон «Зион». Метеоролог Татьяна Позднякова заявляла, что 6 апреля в городе выпадет более 10 мм осадков, что станет новым суточным рекордом (больше было только в 1903 году).

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине в ближайшие несколько дней. Однако призыву последовали не все. Одно из ДТП на МКАД попало на камеру — столкнулись пять машин.

Из-за непогоды в Москве приостановлена аренда велосипедов и электросамокатов. В столичном дептрансе объяснили, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. По словам синоптика Евгения Тишковца, растают сугробы в Москве лишь к 17-18 апреля.

Заснеженная Москва — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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