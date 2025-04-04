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​​Не только Агент Смит: 10 лучших ролей Хьюго Уивинга

Актеру Хьюго Уивингу исполнилось 65 лет

Актеру Хьюго Уивингу 4 апреля исполняется 65 лет. Широкому зрителю он известен прежде всего благодаря ролям Агента Смита в «Матрицах» и Элронда в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», а также по проектам «V — значит вендетта» и «По соображениям совести». Между тем в фильмографии актера есть роли и в голливудских блокбастерах, и в глубоких психологических драмах. От картин, снятых на основе комиксов, он в последние 10 лет и вовсе отошел, предпочитая играть в австралийском независимом кино и Сиднейском театре (где его можно было увидеть в «Дяде Ване», «Макбете», «В ожидании Годо», «Кошке на раскаленной крыше»).

Хьюго Уивинг родился в 1960 году в Нигерии на исходе ее колонизации Великобританией в английской семье. В детстве он часто переезжал вместе с родителями — жил в Великобритании, Австралии, ЮАР и снова Великобритании. В 1976 году семья окончательно осела в Австралии. В 1981-м актер окончил Национальный институт драматического искусства в Сиднее.

Прежде чем оказаться в «Матрице», которая сделала его известным, Хьюго Уивинг снимался в австралийских телесериалах и независимых лентах. Какие роли в фильмографии актера можно назвать лучшими, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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