«Люк открою — полезу домой»: в Петербурге открылся Музей бомжей

Песню про залезающего в люк и подбирающего бычки и бутылки бродягу «Бомж» группа «Сектор Газа» представила в альбоме 1994 года «Гуляй, мужик». В один год с прилипчивым и печальным треком Министерство соцзащиты РФ издало приказ «О домах ночного пребывания». Документ постановил, что за ночлежки «для лиц без определенного места жительства и занятий» теперь отвечают региональные власти, они же из своих бюджетов оплачивают первую помощь, санобработку, постельные принадлежности и питание для бездомных.

1 апреля в историческом центре Санкт-Петербурга на Гороховой улице, 31 открылся частный Музей бомжей. Создатели антологии бродяжничества во главе с Антоном Бородиным показали, как в разные эпохи — допетровскую, петровскую, дореволюционную, советскую и российскую — страна сталкивалась с проблемой бездомности и как решала ее. Воссозданы здесь и обитатели ночлежек — восковые фигуры с тщанием одеты и помещены в соответствующие бытовые условия.

В благотворительных организациях слово «бомж» не любят и резонно замечают, что стигма вокруг него мешает помогать людям в трудной ситуации. Однако, вероятно, именно дерзкое название музея впервые приведет кого-то к мысли о том, что помочь может каждый.

Чем пахнут каторжник и женщина с алкозависимостью, как живет «бич» и как в Музее бомжей можно оказаться за решеткой — в галерее «Газеты.Ru».