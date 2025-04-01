Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Люк открою — полезу домой»: в Петербурге открылся Музей бомжей

В историческом центре Петербурга открылся музей бездомных

Песню про залезающего в люк и подбирающего бычки и бутылки бродягу «Бомж» группа «Сектор Газа» представила в альбоме 1994 года «Гуляй, мужик». В один год с прилипчивым и печальным треком Министерство соцзащиты РФ издало приказ «О домах ночного пребывания». Документ постановил, что за ночлежки «для лиц без определенного места жительства и занятий» теперь отвечают региональные власти, они же из своих бюджетов оплачивают первую помощь, санобработку, постельные принадлежности и питание для бездомных.

1 апреля в историческом центре Санкт-Петербурга на Гороховой улице, 31 открылся частный Музей бомжей. Создатели антологии бродяжничества во главе с Антоном Бородиным показали, как в разные эпохи — допетровскую, петровскую, дореволюционную, советскую и российскую — страна сталкивалась с проблемой бездомности и как решала ее. Воссозданы здесь и обитатели ночлежек — восковые фигуры с тщанием одеты и помещены в соответствующие бытовые условия.

В благотворительных организациях слово «бомж» не любят и резонно замечают, что стигма вокруг него мешает помогать людям в трудной ситуации. Однако, вероятно, именно дерзкое название музея впервые приведет кого-то к мысли о том, что помочь может каждый.

Чем пахнут каторжник и женщина с алкозависимостью, как живет «бич» и как в Музее бомжей можно оказаться за решеткой — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Русофобия лечится выгодой». Какие страны могут восстановить торговлю с РФ?
Депутат Колесник: в России не будут против возвращения финских товаров
СМИ сообщили о подготовке Зеленского к избранию на второй срок. Военная операция, день 1133-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1133-й день
«Много ложной информации»: Польша объявит в розыск 43 эксперта РФ по делу о крушении Ту-154
Польша объявит в розыск 43 эксперта из России по делу о крушении Ту-154
Путин оценил уровень отношений России и Китая
Глава МИД Китая заявил, что сотрудничество между КНР и РФ не нацелено против других стран
Сибига раскрыл принципиальную позицию Украины по соглашению об ископаемых с США
Польша обновила соглашение с американскими компаниями по строительству АЭС
Новости и материалы
Самокатная лжеполиция появилась в Москве
Россиянка взыскала с водителя такси, наехавшего на ее на переходе, 1,5 млн рублей
В США сенатор-демократ 13 часов критиковал Трампа в Капитолии
Россиянин испугался вымышленных мошенников и отдал 15 млн рублей настоящим
Путин заявил о надеждах в связи с запланированной встречей с Си Цзиньпином
В КНР заявили о желании объединить усилия с РФ для продвижения многополярности
У стен Киево-Печерской лавры на Украине заметили человека с топором
РФС хочет, чтобы УЕФА поднял Россию в таблице коэффициентов
Познер заработал на своем ресторане 216 млн рублей
Россиянам объяснили, как продлить срок службы смартфона
Гарик Харламов снялся с матерью и сестрами-близнецами
Стало известно, когда в России представят независимую оценку ИТ-отрасли
Две европейские страны увеличили импорт газа из РФ в обход Украины
Беглов рассказал, в чем ценность признания 9 августа Днем воинской славы
Эстонские власти решили объяснить новый закон о церквях через PR-бюро
Уголовные дела о клевете переведут в категорию частно-публичного обвинения
Житель Ейска оставил комментарий с оправданием терроризма и попал под суд
В Египте опровергли сообщения о подземном городе в Гизе
Все новости
DOGE прекратит работу: Трамп заявил о скором уходе Маска с госслужбы
Трамп: DOGE прекратит работу, а Маск уйдет с госслужбы по истечении 130 дней
Путин упростил получение гражданства для старообрядцев
В рейтинге Forbes изменилось число россиян-миллиардеров
«20% от зарплаты»: в России предложили ввести налог на бездетность для холостяков
Познер дал россиянам совет из трех слов
Раздавить как жука. В КНР назвали президента Тайваня паразитом и начали военные учения
Военные КНР назвали президента Тайваня Лая Циндэ паразитом и начали учения
Хороший, пожилой, злой: 10 лучших фильмов Клинта Иствуда, которому исполнилось 95
«Пропаганда ранних родов»: все больше регионов РФ будут платить беременным школьницам
Беременные школьницы и студентки в Кузбассе получат по 100 тыс. рублей
«Разморозить» и накопить. Россияне поверили в ПДС
Эксперты подвели первые итоги программы долгосрочных сбережений
Реклама ... Рекламодатель: АО «НПФ Сбербанка» ИНН 7725352740
Erid: 2Ranykw744y
«Актерище» — комедия года с Нагиевым, отсылающая к ссоре Сарика и BadComedian. Как родился этот проект?
Режиссер Невзоров раскритиковал Сарика Андреасяна после слов о Тарковском
Докатались: у курьеров стали отбирать электровелосипеды
Автоэксперт Кадаков предложил переместить велокурьеров с тротуаров на автодорогу
Отказалась от карьеры ради семьи: как сейчас живет звезда «Бандитского Петербурга» Ольга Дроздова
Актрисе Ольге Дроздовой исполнилось 60 лет
Как правильно набрать вес без вреда для здоровья: советы нутрициолога
10 частых ошибок при наборе веса и как их избежать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами