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Звезда «Поющих в терновнике» и «Сегун». Умер Ричард Чемберлен

Актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет

Актер-сердцеед Ричард Чемберлен, красавец 1960-х годов и звезда «Поющих в терновнике», умер в возрасте 90 лет, подтвердил журналу Variety публицист Харлан Болл. Чемберлен скончался поздно вечером 29 марта на Гавайях. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

В начале 60-х годов юный Чемберлен получил роль доктора Килдэра. Медицинский сериал, одну из главных ролей в котором исполнил также Рэймонд Мэсси, вышел в эфир осенью 1961 года и сразу же стал хитом, а Чемберлен – кумиром подростков. Газета Guardian писала, что актер «выглядел так, будто его вылепил любящий бог из масла, меда и благодати». Каждую неделю он получал по 12 тыс. писем от поклонников (все пять лет, что сериал выходил в эфир!).

За свою карьеру актер четырежды был номинирован на премию «Эмми» — за роль английского мореплавателя в Японии XVII века в «Сегун» (1981), влюбленного священника в «Поющих в терновнике» (1983), шведского дипломата Рауля Валленберга в «Валленберг: История героя» (1985) и за главную роль в «Графе Монте-Кристо».

Чемберлен в основном играл романтических героев, поэтому не заявлял о своей гомосексуальной ориентации, так как боялся, что это разрушит его карьеру. Каминг-аут он совершил только в 2003 году, выпустив автобиографию «Разбитая любовь: Мемуары».

31 марта актеру исполнился бы 91 год.

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