30 марта 1970 года на широкие экраны вышел один из самых народных отечественных фильмов — «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля. Спустя 55 лет после премьеры эта картина не утратила своей популярности: ее регулярно показывают по ТВ, а фразу «Восток — дело тонкое» и песню «Ваше благородие» знают даже те, кто ни разу не смотрел это кино. К юбилею знаменитой кинокартины «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают историю ее создания.
«Ваше благородие, госпожа удача». Как снимали «Белое солнце пустыни»
55 лет назад вышел на экраны фильм «Белое солнце пустыни»
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