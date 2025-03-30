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«Ваше благородие, госпожа удача». Как снимали «Белое солнце пустыни»

55 лет назад вышел на экраны фильм «Белое солнце пустыни»
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30 марта 1970 года на широкие экраны вышел один из самых народных отечественных фильмов — «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля. Спустя 55 лет после премьеры эта картина не утратила своей популярности: ее регулярно показывают по ТВ, а фразу «Восток — дело тонкое» и песню «Ваше благородие» знают даже те, кто ни разу не смотрел это кино. К юбилею знаменитой кинокартины «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают историю ее создания.

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