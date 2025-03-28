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Солдат, партизан, актер. 100 лет назад родился Иннокентий Смоктуновский

Народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский родился 100 лет назад

28 марта исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского актера Иннокентия Смоктуновского. Детство Смоктуновского прошло в сложных условиях: семья переехала в Красноярск, а мальчика вместе с братом передали на воспитание родственнице.

В школьные годы он увлекся театром, но первый опыт оказался неудачным – его исключили из драматического кружка за то, что во время спектакля «Предложение» по пьесе Антона Чехова он «вместо того чтобы рыдать, начал истерически хохотать».

Во время Великой Отечественной войны Смоктуновский попал на фронт, участвовал в сражениях под Курском и Киевом, пережил плен, из которого сумел бежать, и воевал в партизанском отряде, участвовал в освобождении Варшавы. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».

После победы он поступил в театральную студию и начал свою актерскую карьеру в провинциальных театрах. Переломным моментом стала роль князя Мышкина в постановке «Идиот» на сцене БДТ, принесшая ему признание. Вскоре последовали роли в кино: «Гамлет», «Берегись автомобиля», «Девять дней одного года».

Смоктуновский работал в МХАТ, снимался в кино и на телевидении, записывал радиоспектакли. За вклад в искусство он был удостоен звания «Народный артист СССР», Ленинской премии и других наград. Последние годы жизни провел в активной творческой деятельности. И при жизни, и после смерти Смоктуновского часто называли «гением». «Вы назвали меня гениальным актером. Но почему же тогда мне все так трудно?!» — ответил он.

Иннокентий Смоктуновский скончался в 1994 году.

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