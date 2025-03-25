Малахов, Миронова, Алентова: кто пришел проститься с Голубкиной

В Москве прошло прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Актрису провожали в последний путь в Храме святителя Николая на Трех Горах.

Проститься с Голубкиной пришли замминистра обороны Александр Фомин, артисты ЦАТРА, телеведущий Андрей Малахов, Мария Миронова, Вера Алентова, Людмила Максакова, Екатерина и Андрей Стриженовы, а также друзья и коллеги актрисы.

Венки на церемонию прощания прислали департамент культуры Минобороны РФ, министр обороны Андрей Белоусов, Следственный комитет и другие.

Лариса Голубкина дебютировала в кино в роли Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», еще будучи студенткой ГИТИС. Это роль мгновенно сделала ее популярной в Советском Союзе и обеспечила успешную карьеру. Актриса сыграла еще во множестве фильмов и сериалов, а также работала телеведущей и служила в театре. Среди самых знаковых ее работ — роли в «Сказке о царе Салтане», а также картинах «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».

В 1977 году Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова, с которым прожила в браке вплоть до его смерти. Дочь актрисы от предыдущих отношений Миронов воспитывал как родную. Впоследствии Мария Голубкина заявила, что именно актер является ее биологическим отцом.

Последние несколько лет Лариса Голубкина боролась с болезнью. По данным СМИ, у артистки был рак крови третей стадии. Она прошла курс химиотерапии, но он не дал результатов. В последние месяцы актриса практически не вставала с кровати, сильно потеряла в весе и жаловалась на сильные боли.

Лариса Голубкина скончалась 22 марта. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.