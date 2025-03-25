Борисов, Цыганов, Снигирь — кто получил «Нику»-2025

Церемония вручения премии «Ника» состоялась в понедельник, 24 марта, на сцене московского театра «Маска».

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина получил премию Российской академии кинематографических искусств «Ника» в категории «Лучший игровой фильм». Исполнители главных ролей — Юлия Снигирь и Евгений Цыганов — также были отмечены наградами в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» соответственно.

В категории «Лучшая мужская роль» жюри присудило премию сразу двум актерам. Вместе с Цыгановым награду получил Юра Борисов — за работу в фильме «Кончится лето».

В номинациях за роли второго плана посмертно награждены Роман Мадянов («Любовь Советского союза») и Евгения Добровольская («Хуже всех»). Мадянов скончался в сентябре 2024 года в возрасте 62 лет. По информации СМИ, причиной смерти стал рак легких. Добровольская умерла в январе 2025 года, ей было 60 лет. В СМИ сообщалось, что возможной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность или онкологическое заболевание.

«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25-го числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна «Ника»», — сказал сын актера, Роман Мадянов, принимая награду.

Продюсер фильма «Хуже всех» Федор Попов, получая приз за Добровольскую, отметил: «Нет слов, чтобы выразить все свои чувства к ней. Она действительно великая актриса».

Лучшим сериалом был признан «Плевако», лучшим анимационным фильмом — «Лунтик. Возвращение домой», а в категории «Лучший неигровой фильм» победила картина «Лексо».

Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Лауреаты определяются по результатам тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Приз представляет собой статуэтку в виде крылатой богини Ники. Основатель и художественный руководитель премии — Юлий Гусман.