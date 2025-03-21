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«Мистер нет»: Сергею Лаврову – 75

Глава МИД Сергей Лавров отмечает 75-летие

Сергей Лавров родился в Москве в 1950 году. В 1972-м окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (восточное отделение). Владеет английским, французским и сингальским языками. Поступать в МГИМО его уговорила мама: сам будущий министр любил в школе физику и мечтал учиться в МФТИ.

Лавров возглавляет МИД с 2004 года, что делает его настоящим «долгожителем» среди членов правительства. Он прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства. Начинал свою дипломатическую деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке. По его признаниям в интервью, свой фирменный загар он приобрел еще в те шриланкийские времена и теперь «просто поддерживает».

Журнал Foreign Policy в 2014 году прозвал Лаврова «Мистером нет» по аналогии министром иностранных дел СССР Андреем Громыко, который более 20 раз применял право вето в СБ ООН.

В интервью Sky News Arabia Лавров признался, что горд быть «Мистером нет», если это означает недопущение нарушений международного права.

10 лет назад, на вопрос о перспективах успеха переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе, он ответил: «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом» — и эта цитата стала одной из множества других, которые дополняют портрет Лаврова, возглавляющего российский МИД уже более 20 лет.

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