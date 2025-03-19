Он спасал мир. 15 лучших фильмов с Брюсом Уиллисом

Сегодня, 19 марта, 70 лет исполняется Брюсу Уиллису. Он родился в 1955 году в Западной Германии в семье американского военнослужащего и местной жительницы, а вырос — в Нью-Джерси. Семью свою он всегда называл рабочей — да и сам до того, как попасть на экраны и сцену, успел побыть охранником на атомной электростанции, барменом и частным детективом.

В детстве актер страдал от заикания, победить которое помогли занятия в драматическом кружке в старшей школе. Позже актерское мастерство Брюс Уиллис постигал в Государственном университете Монклера в Нью-Джерси.

Уиллис прославился как звезда боевиков — и в то же время нередко демонстрировал талант комедийного актера. Что же касается личной жизни, то женат он был дважды: его первой женой стала актриса Дэми Мур, брак с которой продлился с 1987 по 2000 год, а второй — модель Эмма Хеминг. От обоих браков у актера в сумме пять дочерей.

В 2023 году семья артиста — обе жены и все дочери — объявила, что актер страдает от фронтотемпоральной деменции, поражающей людей в довольно молодом возрасте. С 2022 года Брюс на пенсии из-за развившейся афазии, которая мешала ему запоминать реплики.

Последний фильмы с участием Брюса Уиллиса подвергались суровой критике из-за игры актера — до того, как стало известно, что на него повлияла болезнь. Однако для зрителя он всегда остается самым любимым героем, который обязательно всех спасет — практически шутя. «Газета.Ru» — о лучших ролях Брюса Уиллиса.