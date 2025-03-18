«Назвался космонавтом — вылезай»: Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос 60 лет назад

Подготовка к полету заняла чуть больше года, а сам выход — 12 минут. За это время Леонов совершил пять отходов и подходов к шлюзовой камере.

«Я подтянул распрямившийся на всю длину фал и быстро пошел на корабль. При подходе к кораблю выставил вперед руки и, коснувшись стенок шлюза, с силой оттолкнулся от него. И вдруг я завращался как-то сложно: вначале через голову, а затем слева-направо. <…> Я понял — резкие движения в космосе противопоказаны. Следующий отход от корабля я делал с учетом своих ошибок — я приобретал опыт плавания в открытом космосе. С каждым движением я приходил к важному выводу: В КОСМОСЕ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ МОЖНО», — вспоминал космонавт.

К моменту, когда Леонову поступила команда возвращаться на корабль, его скафандр раздулся в космическом вакууме. Втиснуться обратно в люк шлюза стало практически невозможно, а запас кислорода, рассчитанный на 20 минут, постепенно заканчивался. Однако космонавт не паниковал и после несколько безрезультатных попыток протиснуться в шлюз принял решение сбросить давление в скафандре до аварийного. Это помогло, хоть и было рискованно, так как грозило закипанием азота в крови и гибелью. Леонов рассчитал, что уже дышит чистым кислородом, а значит, кипения быть не должно.

«Вот уже остался серпик черного неба. Еще секунда. Щелкнули замки — люк закрылся. Я лежал в шлюзе уставший, мокрый от пота и довольный. Главная задача полета была выполнена. Сознание, что дело сделано, меня расслабило — хотелось долго лежать просто так, с открытыми глазами...» — писал Леонов в своей книге «Выхожу в космос».

На самом деле космонавт провел вне корабля 23 минуты 41 секунду, но Международный спортивный кодекс признает лишь чистое время пребывания человека в открытом космосе с момента появления его из шлюзовой камеры до входа обратно. Это, впрочем, не помешало Алексею Леонову установить на тот момент мировой рекорд продолжительности пребывания человека в космическом пространстве.

Как это происходило — в галерее «Газеты.Ru».