Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Назвался космонавтом — вылезай»: Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос 60 лет назад

18 марта 1965 года советский космонавт Леонов совершил первый выход в космос

Подготовка к полету заняла чуть больше года, а сам выход — 12 минут. За это время Леонов совершил пять отходов и подходов к шлюзовой камере.

«Я подтянул распрямившийся на всю длину фал и быстро пошел на корабль. При подходе к кораблю выставил вперед руки и, коснувшись стенок шлюза, с силой оттолкнулся от него. И вдруг я завращался как-то сложно: вначале через голову, а затем слева-направо. <…> Я понял — резкие движения в космосе противопоказаны. Следующий отход от корабля я делал с учетом своих ошибок — я приобретал опыт плавания в открытом космосе. С каждым движением я приходил к важному выводу: В КОСМОСЕ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ МОЖНО», — вспоминал космонавт.

К моменту, когда Леонову поступила команда возвращаться на корабль, его скафандр раздулся в космическом вакууме. Втиснуться обратно в люк шлюза стало практически невозможно, а запас кислорода, рассчитанный на 20 минут, постепенно заканчивался. Однако космонавт не паниковал и после несколько безрезультатных попыток протиснуться в шлюз принял решение сбросить давление в скафандре до аварийного. Это помогло, хоть и было рискованно, так как грозило закипанием азота в крови и гибелью. Леонов рассчитал, что уже дышит чистым кислородом, а значит, кипения быть не должно.

«Вот уже остался серпик черного неба. Еще секунда. Щелкнули замки — люк закрылся. Я лежал в шлюзе уставший, мокрый от пота и довольный. Главная задача полета была выполнена. Сознание, что дело сделано, меня расслабило — хотелось долго лежать просто так, с открытыми глазами...» — писал Леонов в своей книге «Выхожу в космос».

На самом деле космонавт провел вне корабля 23 минуты 41 секунду, но Международный спортивный кодекс признает лишь чистое время пребывания человека в открытом космосе с момента появления его из шлюзовой камеры до входа обратно. Это, впрочем, не помешало Алексею Леонову установить на тот момент мировой рекорд продолжительности пребывания человека в космическом пространстве.

Как это происходило — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Сотни погибших, многие — дети: Израиль возобновил операцию против ХАМАС, предупредив США
Нетаньяху: Израиль возобновил удары по сектору Газа
Над Россией уничтожили 46 беспилотников. Военная операция, день 1119-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1119-й день
Украина готова завершить конфликт в этом году
В Челябинске мужчина преследовал девочку и приставал к ней в лифте
Ирина Шейк показала фигуру в оголяющем грудь топе
В Австралии нашли окаменелость рыбы возрастом 15 миллионов лет
Военный блогер назвал возможную цель попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
Новости и материалы
Бориса Акунина переобъявили в розыск
В Красном Кресте рассказали, как мошенники обманывают родных военнопленных
Звезда «Вечного зова» Семина призвала запретить Пугачевой въезд в Россию
Назван перекус, который поможет нормализовать уровень холестерина
Соцсети удивила музыкальная группа, сыграв на инструментах, сделанных из бытовых отходов
В российском подполье узнали об окружении иностранных специалистов в Курской области
В РСПП заявили, что российский бизнес не уступит занятые ниши зарубежным компаниям
Пушилин рассказал о распределении части квартир в новых домах в ДНР под временное жилье
В Росимуществе рассказали, сколько бюджет РФ получил от приватизации в 2024 году
Канье Уэст заснял жену в прозрачном пеньюаре после слухов о проблемах в браке
В Венгрии заявили, что большая часть ЕС согласилась продолжать конфликт на Украине
Миронов заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало началом возрождения Русского мира
В Якутске КамАЗ влетел в автобус, 11 россиян пострадали
Найдены важные отличия мозга людей от других приматов
Noize MC вспомнил, как эмигрировал из страны из-за шуточного доноса
Актриса Лянка Грыу поделилась секретом своей стройности: «Результат уже через 3–4 недели»
В Югре вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Иркутской области туристическая прогулка по скалам закончилась трагедией
Все новости
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля
В России подготовят предложения по «большой приватизации»
В Египте многие российские туристы заразились ротавирусом
Застрявшие на МКС астронавты NASA вылетели на Землю
Два автобуса с людьми подорвались на минах в Белгородской области
Половина свидетелей мертва. Кто виноват во взрыве ракеты на космодроме Плесецк?
Взрыв ракеты «Восток-2М» на космодроме Плесецк произошел 45 лет назад
Папина дочка повзрослела. Лизе Арзамасовой — 30!
В Башкирии из-за пожара погибли пятеро детей и один мужчина. Причиной мог стать натяжной потолок
При пожаре в Башкирии пятеро детей погибли в многоквартирном доме
«Мы должны подписать это соглашение». Трамп перед звонком Путину уверен, что Россия согласится на перемирие
Трамп перед звонком Путину: многие элементы соглашения по Украине согласованы
«О состоянии здоровья наших ребят информации нет». Доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился
РИА: доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился, связи с ними почти нет
«В десяти ярдах от сделки»: как в Белом доме оценивают перспективы переговоров Путина и Трампа
Белый дом: США и Россия близки к сделке по прекращению огня на Украине
18 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 18 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Абсолютно опасная тенденция»: Песков раскритиковал планы по отправке войск НАТО на Украину
Песков: отправка европейских войск НАТО на Украину станет новым поводом для конфликта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами