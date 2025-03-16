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Остап Бендер, импровизатор, мэтр Роше, Дядя Митя: главные роли Сергея Юрского

Сергей Юрский отмечает 90-летие
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16 марта исполняется 90 лет со дня рождения актера, режиссера, народного артиста РСФСР, лауреата театральных и кинопремий Сергея Юрского. Сам артист говорил, что не считает себя актером кино, но зрители помнят и любят его героев: эксцентричного Чудака из фильма «Человек ниоткуда», немногословного Маргулиеса из кинокартины «Время, вперед!», непривычно романтичного Остапа Бендера из «Золотого теленка», неунывающего Дядю Митю из комедии «Любовь и голуби». «Газета.Ru» вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминает роли Сергея Юрского.

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