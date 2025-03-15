«Родители старались, замышляя меня»: Любови Аксеновой — 35

Любовь Аксенова родилась 15 марта 1990 года в Москве, в семье военного. Окончив школу экстерном, поступила в ГИТИС (мастерская Алексея Шейнина).

Первый дебют на экране произошел в сериале «Наши соседи». Затем Аксенова получила главную роль в короткометражке Нигины Сайфуллаевой «Шиповник», показанной на «Кинотавре». В 2012-м сыграла в «Рассказах» режиссера Михаила Сегала, что принесло ей широкую известность.

«Может, мне просто повезло, что родители очень старались и сильно любили друг друга, когда замышляли меня», — говорит Аксенова.

В 2016 году она появилась в сериале «Бывшие», где они вместе с Денисом Шведовым сыграли пару влюбленных наркопотребителей. В конце 2022 года в прокат вышла полнометражная лента «Бывшие. Happy End».

Следом был сериал «Почка», создатели которого показали борьбу пациентки за собственную жизнь в авантюрной комедии, приправленной черным юмором. В 2023 году состоялась премьера исторической драмы «Нюрнберг»: Аксеновой досталась роль русской девушки Лены, оказавшейся в немецком городе в момент судебного процесса над фашистами. Последней работой актрисы стала роль в триллере об абьюзе и манипуляциях «Жить жизнь».

Звезда кино более 10 лет замужем за продюсером Павлом Аксеновым, пара поженилась спустя три месяца после знакомства.