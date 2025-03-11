Массированная атака дронов по России. Есть погибшие и раненые

В ночь на 11 марта в России отбили одну из самых массовых атак украинских беспилотников. По сообщению Минобороны, силы ПВО уничтожили 337 украинских дронов над территорией 10 регионов страны. Наибольший ущерб от ударов пришелся на Подмосковье, где есть разрушения, погибшие и раненые. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете. В МИД России отметили, что место падения и взрывов украинских беспилотников будет показано генеральному секретарю ОБСЕ, находящемуся с визитом в Москве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, над территорией региона был сбит 91 дрон, при этом наиболее пострадали три муниципалитета,

В Домодедове после ударов по парковке рядом с центром компании «Мираторг» в селе Ям погибли два человека: мужчины 38 лет (погиб на месте) и 50 лет (скончался в больнице после ранения). Кроме того, с осколочными ранениями, рваными ранами и переломами в больнице находятся 43-летняя женщина и 44-летний мужчина. На парковке был пожар, сгорели 20 автомобилей.

В городе Видное (Ленинский городской округ) поверхностные травмы от падения обломков беспилотника получили шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Угрозы их жизни нет.

В городе Раменское беспилотник врезался в жилой дом на Северном шоссе, после чего за медицинской помощью обратились пять человек. Ранений у них не зафиксировано. Еще один дрон попал в частный дом в коттеджном поселке Высокий берег (деревня Софьино). Там был пожар, никто не пострадал.

В Люберцах обломки беспилотника упали на жилой дом, повреждений и пострадавших нет. По сообщению мэра столицы Сергея Собянина, в Москве повреждения кровли получил один дом на Домодедовской улице, никто не пострадал.