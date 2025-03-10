Крутой Уокер, дед 13 внуков и герой «Смака»: Чаку Норрису — 85

Одному из самых именитых актеров боевиков 70–80–90-х годов исполнилось 85 лет. Самый известный в мире техасский рейнджер, тот самый крутой Уокер, стал героем мемов, а его имя стало синонимом мужественности.

Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в Оклахоме в семье автомеханика и уроженки племени индейцев чероки. После окончания школы будущий актер поступил в ВВС США и отправился в Южную Корею. Во время службы Норрис начал заниматься дзюдо и другими единоборствами, в скором времени получил черный пояс, а затем открыл несколько десятков школ каратэ.

В 1960-х тренировался с Брюсом Ли, первую серьезную роль в фильме «Путь дракона» сыграл вместе с ним. После этого исполнил еще пару ролей, но они особой славы ему не принесли.

В 80-х Норрис тренировался с Жан-Клодом Ван Даммом, и тот помог ему найти работу: сначала в своем баре, а потом предложил эпизодическую роль в одном из своих боевиков. После этого кинокарьера пошла в гору, с 1993 года Чак Норрис играл в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Эта роль принесла ему всемирную славу.

Главные герои комедии «Няньки» называли актера образцом для подражания, а сам фильм популяризировал сцену «По-твоему, это удар? Вот это удар!»

Чак Норрис много снимался в кино и рекламных роликах, написал несколько книг, а также поддержал идею создания независимого государства на территории Техаса. Одним из первых звезд шоу-бизнеса он поддержал запрет на однополые браки в Калифорнии, а в 2016 году поддержал кандидатуру Дональда Трампа на должность президента США.

Чак Норрис успел побывать в России, где снялся в телепередаче «Смак». Поклонники актера в сети начали собирать шутливые «факты» о главном техасском рейнджере, приписывая ему чрезмерную силу, наделяя суперспособностями и отмечая его мужественность и привлекательность. Самому артисту идея понравилась, и он написал «Официальную книгу фактов о Чаке Норрисе: 101 любимый факт и рассказ Чака».

В 1958 году актер женился на однокласснице Дайан Кей Холечек, она родила ему сыновей Майка и Эрика, в 1963 году от внебрачной связи у него появилась дочь. В 1989 году пара рассталась. В 1998-м Норрис женился на бывшей модели Джине О'Келли, младше его на 23 года. В 2001 году она родила актеру близнецов. К 2017 году у Чака Норриса было 13 внуков.