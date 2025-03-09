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От похищенной невесты до жены мафиози: лучшие фильмы Орнеллы Мути

Орнелле Мути исполнилось 70 лет
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Одной из самых популярных в России звезд итальянского кино Орнелле Мути исполнилось 70 лет. Актриса, настоящее имя которой — Франческа Романа Ривелли — родилась 9 марта 1955 года в Риме в семье журналиста из Неаполя и скульптора Илзе Ренаты Краузе, родившейся в немецкой семье в Эстонии (туда ее родители переехали из Ленинграда).

Звезда итальянского кино любит Россию и нередко к нам приезжает. В 2016 году она даже купила квартиру в Москве, а в 2022-м призналась, что давно мечтает получить российское гражданство, самостоятельно изучает русский язык и чувствует свою принадлежность к русской культуре. Россия для Орнеллы Мути — волшебная страна, связанная с ее матерью, которая пела будущей звезде итальянского кино песни на русском языке.

Орнелла рано лишилась отца, и с юности по примеру сестры начала подрабатывать моделью. Уже в 14 лет – впервые снялась в кино. Из-за яркой внешности актрису нередко приглашали сниматься в картинах, близких к эротическим. Тем не менее, она не оказалась заложницей жанра — ей одинаково удавались и комедийные, и драматические роли, и образы героинь фантастического или сюрреалистичного кино, и, естественно, соблазнительные красотки.

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