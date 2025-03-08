Офицер, стриптизер, муж Королевой. Тарзану — 55 лет

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, родился 8 марта 1970 года в городе Мирном Архангельской области. Его отец служил офицером на космодроме «Плесецк», мать работала в НИИ «Новатор».

В юности Сергей увлекался лыжным спортом, получив первый разряд в гонках. Был солистом местной группы «Фортуна». Их песня «Город белых ночей и заснеженных весен» получила приз зрительских симпатий на городском конкурсе «Весенние голоса».

По окончании школы Сергей решил продолжить семейную традицию, окончил Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, в течение трех лет (с 1992 по 1995 год) служил на космодроме «Плесецк». Из-за экономических трудностей, происходивших со всей страной, ушел из армии «в никуда». Уехал в Москву, работал охранником, менеджером мебельной фабрики, администратором в салоне Сергея Зверева. Стал моделью агентства Red Star, снимался в клипах. В 1998 году устроился на работу в ночной клуб Hungry Duck и стал выступать в стрип-шоу под псевдонимом «Тарзан».

Там он и познакомился с певицей Наташей Королевой. Роман закрутился очень быстро, вскоре выяснилось, что она ждет ребенка. Через некоторое время они поженились, для обоих это был второй брак. В феврале 2003 года у пары родился сын Архип.

Сергей Глушко снимался в фильмах и сериалах: «Счастливы вместе», «Московский жиголо», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Моя прекрасная няня», «Одна за всех», «Тайный город», «Ночная смена» и др. У него есть профильное актерское образование, в 2006 году он окончил Российскую академию театрального искусства. В октябре 2015 года Глушко открыл в центре Москвы небольшой фитнес-клуб Tarzan Private Gym, в котором занимались VIP-персоны. Заведение просуществовало пять лет и было закрыто после эпидемии COVID-19.