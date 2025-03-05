Маскарад, парады и карнавал: как отмечали праздник Марди Гра

В Новом Орлеане прошли парады в честь праздника Марди Гра

4 марта в Новом Орлеане прошли грандиозные празднования Марди Гра — «жирного вторника», знаменующего завершение карнавального сезона перед началом католического Великого поста. Традиционные парады с украшенными платформами и артистами в ярких костюмах привлекли внимание тысяч зрителей.

На знаменитой Бурбон-стрит атмосфера была насыщена музыкой и весельем. Толпы людей наслаждались выступлениями местных музыкантов, особенно джазовых коллективов, создающих дух праздника.

Погода внесла некоторые коррективы в программу: власти соседнего округа Джефферсон решили отменить парады из-за ожидаемых сильных порывов ветра и гроз. Однако в самом Новом Орлеане основные мероприятия прошли без значительных изменений.

Как отмечали этот праздник — в галерее «Газеты.Ru».