Королева советского кино: 100 лет со дня рождения Риммы Марковой

3 марта исполняется 100 лет со дня рождения великой актрисы, народной артистки страны и одной из главных женщин нашего кино – Риммы Марковой.

Маркова родилась в 1925 году на территории нынешней Ульяновской области. Она с раннего детства осваивала профессию – сначала, будучи еще совсем маленькой, играла в спектаклях Саратовского драматического театра, где работал ее отец, а затем, в годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, ходила в драматическую студию в Вологде.

За свою продолжительную карьеру Маркова успела побыть артисткой «Ленкома» и Театра-студии киноактера – последнему она отдала более 20 лет жизни.

В кино народная артистка РФ дебютировала в 1960-х, в общей сложности на ее счету более 80 фильмов, включая культовые картины «Вечный зов», «Покровские ворота», «Окраина», «Бабье царство», «А у нас была тишина…» и многие другие.

Маркова была трижды выходила замуж, в 1961-м у нее родилась дочь Татьяна, которая стала врачом-косметологом. Последним супругом артистки был испанский подданный – барон Хосе Гонсалес Мария Антонио, с которым они познакомились на кинофестивале в Европе.

Риммы Марковой, снимавшейся вплоть до преклонных лет, не стало в 2015 году. Великая актриса похоронена на Николо-Архангельском кладбище в одной могиле с матерью.

В день столетия со дня рождения Марковой, которую называли «королевой эпизодов», «Газета.Ru» публикует кадры из ее жизни и фильмов.