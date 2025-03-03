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Как прошла церемония вручения премии «Оскар»

«Анора» завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

В ночь с 2 на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Впервые одним из номинантов стал российский актер Юра Борисов – он был претендентом на получение статуэтки за лучшую роль второго плана. Однако премию забрал Киран Калкин.

«Анора» получила сразу пять «Оскаров»: лучший фильм, лучшая актриса (Майки Мэдисон), лучший режиссер (Шон Бэйкер), лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.

«Бруталист» получил три «Оскара»: лучший актер (Эдриан Броуди), лучшая операторская работа (Лол Кроули), лучший оригинальный саундтрек (Дэниэл Блумберг).

«Дюна: часть вторая» получила два «Оскара»: лучшие визуальные эффекты, лучший звук.

У картины «Эмилия Перес» тоже два «Оскара»: лучшая песня (El Mal) и лучшая актриса второго плана – Зои Салдана

«Злая: сказка о ведьме Запада» получила два «Оскара»: лучшие костюмы, лучшая работа художника-постановщика (Нэйтан Краули, Ли Сандалес).

«Я все еще здесь» стал лучшим международным фильмом. В номинации «Лучший анимационный фильм» победил «Поток».

Лучшим документальным фильмом стала работа «Нет другой земли». Питер Строан с «Конклавом» победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий». «Субстанция» взяла только одну статуэтку за лучший грим и прически. «Я не робот» стал лучшим короткометражным игровым фильмом.

«Тени кипариса» — лучший короткометражный анимационный фильм. Победу в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» забрала «Единственная девушка в оркестре».

Номинированный сразу на восемь наград фильм «Боб Дилан: Никому не известный» в итоге ничего не получил. «Носферату» при своих четырех номинациях также остался без наград.

Самые яркие моменты премии — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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