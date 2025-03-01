Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Музыка и танцы: открылся бразильский карнавал

В Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный бразильский карнавал

Праздник открылся церемонией передачи ключей от города Королю Момо. На время карнавала он становится мэром Рио-де-Жанейро и может издавать указы, однако главная обязанность Короля Момо — участвовать во всех мероприятиях, танцевать и веселиться.

Центральное и одновременно самое известное событие карнавала — парад школ самбы. Ежегодно каждую школу представляет около тысячи танцоров, а жюри из 40 человек выбирает лучшую пару.

Перед карнавалом уже прошли традиционные уличные вечеринки, но еще более 500 мероприятий будет ждать жителей и гостей города в период празднования. Почти все учреждения и магазины по традиции закрылись на четыре дня.

В этом году карнавал идет с 28 февраля по 8 марта. Действо проходит по всей Бразилии – в Сан-Паулу, Сальвадоре, Ресифи и других городах и поселках.

Самые яркие фотографии праздника — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Неизвестные в масках напали на избирательный участок в Абхазии
Минобороны РФ назвало потери Украины за февраль. Военная операция, день 1102-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1102-й день
«Катастрофа для ВСУ»: что будет, если Трамп действительно рассердится на Зеленского
Трамп поручил изучить возможность прекращения поставок оружия и оборудования Киеву
Иностранный теннисист выиграл первый финал из 12 и вернулся в топ-10
Белгородское село частично обесточено после обстрела ВСУ
Политолог заявил, что позор Зеленского в США не является победой России
Невестка Трампа призналась, на чьей стороне он находится в украинском конфликте
Новости и материалы
Тутберидзе раскритиковала судей после поражения ее ученицы в финале Гран-при
Украинские десантники сдались в плен в Курской области
Хинштейн заявил о возможных провокациях со стороны ЦИПсО
В Абхазии завершилось повторное голосование на выборах президента
Ученые раскрыли тайну эволюции огромных структур в мантии Земли
Plus-size модель Эшли Грэм в облегающем платье снялась с мужем
В Одессе прогремел взрыв
Екатеринбуржцы пожаловались на гигантские колонны машин мусульман под окнами
Наталья Подольская станцевала в восточном наряде: «Богиня»
Экс-жена российского миллиардера в кожаных шортах снялась на капоте машины
Главред «Вечерних ведомостей» участвовал в мероприятиях, финансируемых USAID
Ирина Шейк снялась топлес на показе в Милане
Ученые обнаружили неожиданную деформацию в «дважды магическом» ядре свинца-208
СКА вышел в плей-офф КХЛ
Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского
58-летняя Рената Литвинова в вечернем платье залезла в ванну: «Роковая»
Генсек НАТО поспорил с главой евродипломатии насчет «нового лидера свободного мира»
В Венгрии высказались об атаке ВСУ на «Турецкий поток»
Все новости
«Убийца городов». Столкнется ли астероид 2024 YR4 с Землей или Луной?
Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может вызвать метеоритный дождь на Земле
Виталий Рюмшин
Без шанса на мир: к чему приведет ссора Трампа и Зеленского
«Он волнуется по-человечески»: почему пенсионерка не может простить Буйнова?
Александр Буйнов лично извинится перед женщиной, которую сбил на машине
Надеются ослабить Россию. В США заявили, что ЕС хочет на год продлить конфликт на Украине
Рубио: Европа хочет затянуть украинский конфликт на год
Пока Зеленский был в США, Украина опять ударила по «Турецкому потоку»
ВСУ вновь пытались атаковать станцию «Турецкого потока» на Кубани
«ВСУ потеряют боеспособность». Чем обернется для Зеленского ссора с Трампом
WSJ: Трамп приказал проверить возможность прекращения поставок оружия Украине
Блестящая! Анне Семенович — 45
«Вы козлы, вы нас предали»: как погибла 6-я рота в Чечне
25 лет назад псковские десантники вступили в неравный бой с чеченскими боевиками
Выпил четыре банки и умер. Чем опасны энергетики
Врач Гинзбург: в сутки можно пить только 250 мл энергетика
Вышли на след спустя 30 лет. Как раскрывают запутанные дела
Генерал МВД Казьмин: за год на новых территориях криминалисты помогли раскрыть более 500 преступлений
«Не пошло на пользу ни одной из сторон». Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом в Белом доме
Зеленский отказался извиняться за перепалку с Трампом на встрече в Белом доме
«У вас нет сильных карт». Трамп и Зеленский публично поссорились, сорвав сделку по металлам
Подписание сделки между США и Украиной по ресурсам отменено
США одобрили кандидатуру нового посла России. Что о нем известно?
США выдали агреман на назначение нового посла России Дарчиева
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами