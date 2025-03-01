Музыка и танцы: открылся бразильский карнавал

Праздник открылся церемонией передачи ключей от города Королю Момо. На время карнавала он становится мэром Рио-де-Жанейро и может издавать указы, однако главная обязанность Короля Момо — участвовать во всех мероприятиях, танцевать и веселиться.

Центральное и одновременно самое известное событие карнавала — парад школ самбы. Ежегодно каждую школу представляет около тысячи танцоров, а жюри из 40 человек выбирает лучшую пару.

Перед карнавалом уже прошли традиционные уличные вечеринки, но еще более 500 мероприятий будет ждать жителей и гостей города в период празднования. Почти все учреждения и магазины по традиции закрылись на четыре дня.

В этом году карнавал идет с 28 февраля по 8 марта. Действо проходит по всей Бразилии – в Сан-Паулу, Сальвадоре, Ресифи и других городах и поселках.

Самые яркие фотографии праздника — в галерее «Газеты.Ru».