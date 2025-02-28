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Умер Борис Спасский: 10-й чемпион мира по шахматам

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в возрасте 88 лет

27 февраля в Москве в возрасте 88 лет умер знаменитый гроссмейстер Борис Спасский. Уроженец Ленинграда сделал славную карьеру в шахматах, добившись главного — в 1969 году он стал чемпионом мира, обыграв в титульном матче другого яркого советского шахматиста Тиграна Петросяна.

За три года до этого — в 1966-м — обыграть Петросяна Спасский не сумел. Скинувший ранее с трона самого Михаила Ботвинника Петросян выиграл достаточно уверенно и досрочно. В новом турнире претендентов Спасский в финале обыграл Виктора Корчного, а затем взял в матче за шахматную корону реванш у Петросяна.

Через три года Спасский не смог защитить титул, уступив американскому таланту Бобби Фишеру, что привело к проблемам в родной стране. Гроссмейстера и без того считали ненадежным, а тут еще и поражение от соперника из вражеских США. В конечном счете Спасский перебрался во Францию, где получил второе гражданство.

«Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Тогда я поддерживал Виктора Корчного, выступал против Спорткомитета СССР. Когда в 1976 году я уезжал из Советского Союза, мои нервы находились в очень плохом состоянии. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу», — рассказывал гроссмейстер.

Спасский продолжал карьеру и еще несколько раз был близок к матчу за корону, но в 1974-м уступил в полуфинале турнира претендентов будущему чемпиону мира Анатолию Карпову, а через три года проиграл в финале Корчному.

В 2000 Спасский занимался популяризацией шахмат в России, в 2006-м перенес инсульт в США, после чего снова жил во Франции, а в 2012 году вернулся в Москву.

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