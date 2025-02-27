Двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен найден мертвым

Двукратного лауреата премии «Оскар» актера Джина Хэкмена и его жену Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе.

По словам шерифа округа Адана Мендосы, признаков насильственной смерти не обнаружено. При этом он не стал называть причину смерти Хэкмена и Аракавы, заявив только, что вместе с ними также обнаружили мертвой их собаку.

Джин Хэкмен известен по ролям в фильмах «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Супермен», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум», «Французский связной» и «Непрощенный». За две последние картины он получил «Оскар». Также он неоднократно становился обладателем «Золотого глобуса». Его последним фильмом стала лента «Добро пожаловать в Лосиную бухту», где актер сыграл бывшего президента США, завершившего политическую карьеру.

Хэкману было 95 лет, его супруге — 63 года. Они были в браке с 1991-го.