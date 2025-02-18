«Как прекрасен этот мир!»: Юрию Антонову — 80

Певец и композитор Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военного. Его отец Михаил был офицером морской пехоты, а мать Наталья работала бухгалтером. Детство Антонова прошло в Берлине, где служил после войны его отец, и в Белоруссии. Там Юрий окончил музыкальную школу и училище, освоил аккордеон и клавишные. Путь к славе начался для него в 1969 году с приглашения в ленинградский ВИА «Поющие гитары», где он был вначале клавишником, а затем вокалистом. Здесь Юрий и начал писать песни.

Год спустя он переехал в Москву, выступал с ансамблем «Добры молодцы», работал в оркестре «Современник». Песни молодого композитора вошли в репертуар звезд всесоюзной известности — Валерия Ободзинского, Льва Лещенко, ансамбля «Земляне». В этот же период Антонов сотрудничал с рок-группой «Аракс».

Первая пластинка Антонова вышла в 1981 году в Югославии. Затем последовал диск «Крыша дома твоего» на «Мелодии», а в 1985 году пластинку My Favorite Song издали в Финляндии. В нее вошли песни Антонова на английском языке. Позже он рассказывал, что запись далась ему непросто из-за трудностей с произношением.

Пик популярности Антонова пришелся на 1980-е: его песни «Крыша дома твоего», «Я вспоминаю», «Как прекрасен этот мир», «Море», «Дорога к морю» были известны всей стране. Всего у музыканта вышли более 50 дисков. Он народный артист России, кавалер орденов Почета, Дружбы, За заслуги перед Отечеством III степени и обладатель многих других наград.

У музыканта было три жены. Первая, Ида, уехала жить в США. Вторая, Мирослава, осталась жить в Югославии, откуда была родом. Третья, Анна, ныне живет во Франции. У Антонова двое детей — дочь Людмила и сын Михаил.