Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Все видели в нем возможного лидера государства». 25 лет без Анатолия Собчака

Мэр Петербурга Анатолий Собчак умер 25 лет назад

Первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года. Согласно официальному заключению судмедэкспертов, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Перед этим Собчак уже перенес три инфаркта.

«С ним с удовольствием встречались политические деятели — наши и зарубежные. Не только потому, что он был интересный человек, а потому, что все видели в нем возможного перспективного лидера государства. Он был, совершенно очевидно, одним из возможных претендентов на должность президента страны», — говорит о Собчаке президент России Владимир Путин.

Свое детство Собчак провел в Узбекистане. В 1956 году поступил на юридический факультет ЛГУ. С 1973 по 1981 год — доцент юрфака, с 1982 года — доктор юридических наук и профессор факультета.

В 1989 году Собчак стал народным депутатом СССР. Агитационные афиши за Собчака расклеивал будущий президент Дмитрий Медведев. Из команды Собчака вышли Владимир Путин, который работал с ним еще с 1990 года, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс и многие другие.

12 июня 1991 года Собчака избрали мэром Ленинграда, и он вернул городу историческое название — Санкт-Петербург. По инициативе градоначальника, в Северной столице начали проводиться экономические форумы и крупнейшие международные культурные фестивали.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Киев атаковал трубопровод КТК. Путин предложил западным акционерам завезти оборудование для ремонта
Путин призвал иностранных акционеров помочь с ремонтом атакованной станции КТК
ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области. Военная операция, день 1092-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1092-й день
Трамп призвал Украину отчитаться за выделенную помощь от США
«Зенит» готов выложить почти €30 млн за еще одного бразильца
Медведев заявил, что в США «реально разозлились» на Зеленского
Япония увеличила экспорт автозапчастей в Россию
В МИД России заявили, что переговоры в Саудовской Аравии положили начало решению проблем
Новости и материалы
В аэропорту Кирова сняли введенные ограничения
Медведев: Украина может применить «грязную» ядерную бомбу и обвинить в этом Россию
Глава РФПИ рассказал, когда в Россию вернутся американские компании
Названы сроки представления окончательного отчета о крушении самолета в Актау
Магаданец продавал лед под видом красной икры
В США объяснили, почему Трамп не сможет быстро отменить санкции против России
Сын Трампа призвал готовиться к военным вызовам со стороны Китая
Женщину искусали соседские собаки в селе на Сахалине, где всего два жителя
Над Татарстаном сбили беспилотник
Захарова раскрыла главное в переговорах между Россией и США
В России на треть выросли продажи автомобилей с пробегом
Лучшему молодому игроку России посоветовали не торопиться с отъездом в Европу
Стали известны подробности пребывания Винника в американской тюрьме
В США учительница совратила ученика и получила срок четыре года
Трампа разочаровали заявления Украины о переговорах в Эр-Рияде
В США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине
В двух аэропортах Татарстана сняли ограничения
На бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева завели уголовное дело
Все новости
Порошенко предрек Украине крах
ХАМАС заявил о готовности освободить сразу всех израильских заложников
Пушков высмеял планы Макрона по отправке войск на Украину
HUAWEI MatePad Pro 13,2″: новый тренд на планшет вместо ноутбука
В России открыли предзаказ на планшет MatePad Pro 13,2″
Стратегическое развитие: как продюсеры стали ключевым звеном творческой индустрии
Творческие проекты становятся драйвером развития регионов
19 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 19 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Как прекрасен этот мир!»: Юрию Антонову — 80
«Все должны идти на уступки». США назвали условие отмены санкций против России
Рубио допустил снятие санкций против РФ после окончания конфликта на Украине
«Первый шаг — самый тяжелый». Как в Москве оценивают переговоры России и США
Лавров: США предлагали ввести мораторий на удары по энергообъектам РФ и Украины
«Идеальное место для переговоров». Почему Зеленский прилетел в Анкару и отказался от визита в Эр-Рияд
Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров России и США
Cделка, а не взятка: бывший главный кадровик Минобороны объяснил, откуда у него деньги
Обвиняемый в получении взятки генерал Кузнецов объяснил происхождение активов
Поздравления с 23 Февраля: подборка оригинальных пожеланий защитникам Отечества
Как оригинально поздравить защитников Отечества 23 Февраля своими словами?
Лучшие идеи подарков мужчине на 23 Февраля — от креативных до практичных
Что подарить мужчине на 23 Февраля: идеи оригинальных и недорогих подарков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами