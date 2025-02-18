«Все видели в нем возможного лидера государства». 25 лет без Анатолия Собчака

Первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года. Согласно официальному заключению судмедэкспертов, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Перед этим Собчак уже перенес три инфаркта.

«С ним с удовольствием встречались политические деятели — наши и зарубежные. Не только потому, что он был интересный человек, а потому, что все видели в нем возможного перспективного лидера государства. Он был, совершенно очевидно, одним из возможных претендентов на должность президента страны», — говорит о Собчаке президент России Владимир Путин.

Свое детство Собчак провел в Узбекистане. В 1956 году поступил на юридический факультет ЛГУ. С 1973 по 1981 год — доцент юрфака, с 1982 года — доктор юридических наук и профессор факультета.

В 1989 году Собчак стал народным депутатом СССР. Агитационные афиши за Собчака расклеивал будущий президент Дмитрий Медведев. Из команды Собчака вышли Владимир Путин, который работал с ним еще с 1990 года, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс и многие другие.

12 июня 1991 года Собчака избрали мэром Ленинграда, и он вернул городу историческое название — Санкт-Петербург. По инициативе градоначальника, в Северной столице начали проводиться экономические форумы и крупнейшие международные культурные фестивали.