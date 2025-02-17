Деми Мур, Эдриан Броуди, Майки Мэдисон и другие звезды на премии BAFTA

16 февраля в Лондоне прошла 78-я церемония вручения премии BAFTA. Больше всего наград собрали картины «Конклав», который в том числе победил в номинации «Лучший фильм», и «Бруталист».

Кроме главной награды, «Конклав» удостоился статуэток за лучший монтаж, лучший адаптированный сценарий и лучший британский фильм.

«Бруталиста» наградили за лучшую операторскую работу и лучший саундтрек. Поставившего картину Брейди Корбета Британская академия назвала «Лучшим режиссером», а Эдриана Броуди, сыгравшего в ленте главную роль, — «Лучшим актером».

«Лучшей актрисой» стала Майки Мэдисон за свою роль в «Аноре». А вот ее коллега по фильму, российский актер Юра Борисов, в номинации «Лучший актер второго плана» уступил награду Кирану Калкину, сыгравшему в «Настоящей боли».

«Лучшей актрисой второго плана» стала Зои Салдана за роль в мюзикле «Эмилия Перес».

Как прошла BAFTA-2025 — в фотогалерее «Газеты.Ru».